Schon 2017 diskutierte Aspyn Ovard mit Parker über Scheidung

Aspyn Ovard und ihr Ehemann Parker Ferris gaben kürzlich bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Jetzt taucht ein altes Video auf, in dem die Influencer schon 2017 über ihre Gefühle bezüglich des Konzepts der Scheidung diskutierten! In dem Clip auf YouTube erzählt die 27-Jährige, dass sie nicht in einer Beziehung bleiben würde, wenn sie unglücklich wäre. An sich würde sie sich wünschen, dass niemand jemals "so etwas durchmachen muss". Dennoch sei sie "dankbar" für die Möglichkeit der Scheidung, da es unglücklichen Paaren die Möglichkeit geben würde, "weiterzuziehen und ein anderes, besseres Leben zu führen". Manchmal würden Beziehungen einfach nicht klappen, was sie zwar traurig, aber nachvollziehbar fände. "Was wäre, wenn wir uns in 50 Jahren hassen würden? Ich werde nicht die Person sein, die für immer unglücklich sein wird, nur weil sie nicht an die Scheidung glaubt", äußert sie in dem Video gegenüber ihrem Ehemann Parker.

In dem Video schließt sich Parker in dem Punkt, dass Scheidungen "in bestimmten Situationen notwendig" seien, seiner Partnerin an. Der TikTok-Star betont jedoch, dass beide Parteien zunächst an einer Trennung interessiert sein sollten, bevor eine Scheidung angestrebt wird. "Wenn es einen Punkt in unserer Beziehung gibt, an dem wir beide so empfinden, dann ja", meint der 28-Jährige, aber fügt hinzu: "Aber wenn ich nicht so fühle und du so fühlst, dann bleibst du bei mir".

Laut Dokumenten, die People vorliegen, reichte Aspyn am 1. April die Scheidung in Salt Lake City ein. Am selben Tag verkündete sie die Geburt ihres dritten Kindes in einem Video, welches sie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen veröffentlichte. Die beiden YouTuber teilen außerdem die gemeinsamen Töchter Cove und Lola.

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris, April 2019

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard, Influencerin

