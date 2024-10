Zehn Jahre gelogen? Aspyn Ovard stichelt gegen ihren Ex-Mann

Aspyn Ovard hat eine harte Zeit hinter sich: Im Frühjahr verkündete die Influencerin am selben Tag die Geburt ihres dritten Kindes und die Scheidung von ihrem Ehemann Parker Ferris. Bislang hielt sie sich bedeckt, was die Gründe für ihr Ehe-Aus nach rund neun Jahren anbelangt. Doch nun wischt Aspyn ihrem Ex mit einem wenig subtilen Clip auf TikTok einen aus. Sie erklärt, ihr sei die Frage gestellt worden, was für eine Art von Partner sie sich für die Zukunft wünsche. "Jemanden, der nicht lügt", antwortet sie prompt und führt weiter aus: "Ich weiß, das scheint offensichtlich, aber stell dir vor, dein Partner würde zehn Jahre lang lügen oder so. Stell dir nur mal vor, wie verrückt das wäre!"

Scheinbar will Aspyn ihren Fans hier durch die Blume mitteilen, was die Schattenseiten ihrer Ehe mit Parker waren – doch die Dreifachmutter ist längst noch nicht fertig. "Ich würde mich über jemanden freuen, der einen Job hat, das wäre wirklich nett. Bonuspunkte, wenn er tatsächlich einen finanziellen Beitrag leisten würde", stichelt sie weiter. Zudem wünsche sie sich einen Partner, der ihr nicht ständig unterstelle, dass sie fremdgehe. Schließlich fügt sie hinzu: "Jemanden, der seinen Anteil an der mentalen Last des Lebens, der Kindererziehung und der Haushaltsführung trägt."

Eigentlich hatte Aspyn zuvor klargestellt, dass sie bezüglich der Scheidung ihr Schweigen bewahren würde. In einem früheren Clip auf TikTok erklärte sie ebenfalls kryptisch: "Seht ihr, wie ich an meine Kinder denke und wie es sich auf sie auswirken würde, wenn die persönlichen Informationen ihrer Familie im Internet geteilt würden? Eine sehr kluge, ausgesprochen gute Mutter."

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und Parker Ferris mit ihren Töchtern, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / aspynovard Aspyn Ovard und ihre jüngste Tochter im August 2024

Anzeige Anzeige