Welcher "Let's Dance"-Star zeigt die größte Entwicklung?

Bei wem hat das harte Training bei Let's Dance so richtig gefruchtet? Aktuell tanzen noch sieben Promis mit ihren Profis um den Titel "Dancing Star 2024". Bei einigen der diesjährigen Kandidaten ist dabei auch schon eine große Wandlung sichtbar. Doch bei welchem der noch tanzenden Stars ist diese besonders ausgeprägt? Besonders Mark Keller (58) fiel in den vergangenen zwei Shows mit seinem Punkteregen auf. Für seinen Charleston vergangenen Freitag bekam er sogar 30 Punkte! Zwei Wochen zuvor war der Schauspieler punktetechnisch noch auf dem vorletzten Platz gelandet. Tony Bauer (28) spielt dagegen zumeist im Mittelfeld mit. Seine Höchstpunktzahl von 25 Punkten in der dritten Show konnte er bislang aber nicht überbieten.

Gabriel Kelly (22) hatte zu Beginn der Staffel als absoluter Favorit gegolten. Ob ihm mittlerweile die Puste ausgeht? Besonders Detlef D! Soost (53), Lulu Lewe und Jana Wosnitza (30) kommen dem Musiker ganz schön in die Quere. Insbesondere bei der Schwester von Sarah Connor (43) sieht es hin und wieder recht durchwachsen aus. Vom ersten Platz im Jury-Ranking bis hin zum totalen Punkteausfall ist alles vertreten. Ann-Kathrin Bendixen nähert sich dagegen mit eher kleinen Schritten den 20 Punkten. Auch wenn bei ihr ebenfalls bereits eine Verbesserung zu sehen ist, muss sie immer wieder harte Kritik einstecken. Welcher Promi hat eurer Meinung nach die größte Entwicklung hingelegt? Stimmt jetzt unten ab!

Eine große Entwicklung zeigte zum einen Stefano Zarrella (33) nach der Kennenlernshow – das war auch Jurorin Motsi Mabuse (43) aufgefallen. "Du bist die Person, die sich am meisten verbessert hat. Du hast verstanden, um was es geht", hatte sie in ihrem Urteil nach seinem Auftritt verkündet. Mittlerweile musste der Influencer die Sendung mit seiner Profitänzerin Mariia Maksina (26) jedoch verlassen.

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lulu Lewe bei "Let's Dance"

