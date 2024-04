Offiziell: Kyle Walker gibt den Namen seines Babys bekannt!

Vor wenigen Tagen durften Kyle Walker (33) und seine Ex-Frau Annie Kilner ihr viertes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Nun verrät der Fußballer endlich den Namen des Babys. Wie The Mirror berichtet, gab Kyle bekannt, dass sein Sohn auf den Namen Rezon hört. Laut einem Insider soll der Name jedoch noch nicht offiziell eingetragen sein. "Kyle ist mit Fußball beschäftigt und hatte noch keine Zeit, die Geburt anzumelden, aber sowohl er als auch Annie sind mit dem Namen Rezon zufrieden. Familie und Freunde, die das Baby gesehen haben, nennen ihn bereits so", erklärt der Informant.

Kyle und Annie sei es wichtig gewesen, dass ihr Sohn auf einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben "R" hört, da auch die Namen der anderen gemeinsamen Kinder allesamt mit demselben Buchstaben anfangen. Hinter dem Ehepaar liegen turbulente Monate. Kurz nachdem die beiden die Schwangerschaft bekannt gegeben hatten, gestand Kyle öffentlich, eine jahrelange Affäre mit der Influencerin Lauryn Goodman gehabt zu haben. Annie trennte sich daraufhin von dem Sportler. Die Geburt ihres Sohnes soll die beiden jedoch wieder zusammenschweißen. "Kyle und Annie sind überglücklich und alles aus der Vergangenheit ist jetzt unwichtig", erklärte ein Informant gegenüber The Mirror.

"Die ganze Familie freut sich riesig über das Baby. Es ist eine Erleichterung und ein Grund zur Freude für alle. Sie wollen ihr Leben von nun an abseits des Dramas weiterführen", verriet auch ein anderer Insider im Gespräch mit Daily Mail. Selbst ein Liebes-Comeback sollen die beiden aktuell nicht ausschließen. "Er und Annie arbeiten an ihrer Beziehung und niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Sie haben sich noch nicht vollständig versöhnt, er ist noch in seiner eigenen Wohnung", will die Quelle wissen.

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Frau von Fußball-Star Kyle Walker

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

