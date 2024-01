Frau erwartet viertes Kind: Kyle Walker gesteht Affäre!

Es kommen immer mehr Details ans Licht! Die Schlagzeilen rund um Kyle Walker (33) reißen nicht ab. Der Kicker steckt in einem selbst kreierten Liebeswirrwarr. Denn seine Noch-Ehefrau Annie Kilner erwartet derzeit das vierte gemeinsame Kind, es steht aber aufgrund seiner Sex-Skandale nicht gut um ihre Beziehung. Jetzt wird öffentlich: Kyle Walker ist vor fünf Monaten wieder Vater geworden – doch Annie ist nicht die Mutter!

Im Interview mit The Sun gesteht er nun, dass er und seine einstige Liaison Lauryn Goodman, mit der er schon 2020 einen Sohn auf der Welt begrüßt hatte, erneut Eltern geworden sind. Und das, obwohl Kyle und Annie verheiratet sind und die Familienplanung zu dem Zeitpunkt von Lauryns Geburt offensichtlich noch nicht abgeschlossen war. Er hat Annie also betrogen. "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss", erklärt der Brite.

Außerdem gibt er zu, dass die Ehe mit Annie wohl vorbei sein dürfte: "Der Mann, der sie lieben, sich um sie kümmern und für sie da sein sollte, hat das getan." Kyle sehe ein, dass er große Fehler begangen und "vielen Menschen viel Schmerz bereitet" habe.

Annie Kilner, Frau von Fußball-Star Kyle Walker

Lauryn Goodman, Influencerin

Kyle Walker, Fußballer

