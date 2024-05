Mit Heidi und Co.: So feierte Leni Klum ihren 20. Geburtstag

Leni Klum ist 20 Jahre alt! Das Model feierte am 4. Mai Geburtstag – und dafür gab es eine große Party. Sowohl Leni (20) als auch ihre Mama Heidi Klum (50) veröffentlichen auf ihren Instagram-Profilen Fotos und Videos von der wilden Sause. Der Tag startete mit einem Shopping-Trip für das Geburtstagskind, bevor es abends zum Essen ging – mit von der Partie waren Mama Heidi, Lenis Freund Aris Rachevsky und Freundinnen des Models. Zum Ende des Abends tanzten alle in einem Club– hier stieß das bekannte Germany's Next Topmodel-Gesicht Thomas Hayo zu der Runde hinzu. Es wurde getanzt, gelacht und eine große Torte verspeist. Eine große Schleife auf Lenis Kopf machte sie als Star des Tages unverkennbar.

Damit hätte die Intimissimi-Bekanntheit ihren Tag wohl kaum schöner verbringen können. Mama Heidi startete den Morgen bereits mit einer süßen Gratulation im Netz. "Alles Gute zum 20. Geburtstag, Leni Olumi. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Leuchte weiter in deinem schönen Licht", hielt das Supermodel fest.

Heidi gibt immer wieder süße Einblicke in das Familienleben. Die Laufstegschönheit hat vier Kinder – zwei davon sind die Töchter Leni und Lou Samuel (14). Die beiden Mädchen könnten laut ihrer Mama nicht unterschiedlicher sein. "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte", plaudert sie im Interview mit Gala aus.

Leni Klum und Aris Rachevsky, Mai 2024

Leni Klum, Mai 2024

