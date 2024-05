"Den Kindern zuliebe": Prinz William will Einigung mit Harry

Steht die Versöhnung von Prinz Harry (39) und Prinz William (41) und ihren Familien unmittelbar bevor? Harry soll sich vor seiner Reise in die Heimat mit seinen Verwandten in Kontakt gesetzt haben, um sie zu einer Veranstaltung seiner Invictus Games einzuladen. Auch von William und Prinzessin Kates (42) Seite aus soll die Bereitschaft da sein, sich endlich zu versöhnen. "Sie wollen eine Beziehung zu Meghan (42) und Harry. Sie wollen nicht, dass sich die Verbitterung auf die nächste Generation überträgt", erklärt ein Insider laut Us Weekly und betont: "Sie wollen den Kindern zuliebe die Wogen glätten."

Dass die nächste Generation unter dem Zoff zu leiden hat, sollen die Brüder beide sehr bedauern. Während Harrys Sohn Archie (4) zumindest noch in London zur Welt kam, wurde seine kleine Schwester Lilibet (2) in den Vereinigten Staaten geboren. Mit Williams Kids George (10), Charlotte (9) und Louis (6) hat sie daher keinerlei Beziehung. "Natürlich wollen der Herzog und die Herzogin, dass ihre Kinder eine Beziehung zu ihren Cousins haben", erklärt die Quelle. Auch König Charles (75) blicke einer Versöhnung mit seinem Sohn positiv entgegen – er soll sehr erfreut sein, da er unbedingt "mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen möchte."

Im Mai wird Harry also für einen Gottesdienst, der Teil der Invictus Games ist, ins Vereinigte Königreich zurückkehren. Zu einem großen Familientreffen wird es diesen Monat wohl noch nicht kommen. Es wird davon ausgegangen, dass Meghan mit den Kids zu Hause in Montecito bleiben wird. "Es ist zwar nicht sicher, dass sie nicht kommt, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Meghans Anwesenheit würde die Stimmung des Gottesdienstes überschatten und das will man nicht", schätzt ein Adelsexperte laut The Sun die Situation ein.

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz Harry, Prinz William, König Charles, Herzogin Meghan und Prinzessin Kate

