Trotz Tumor: Rocker Ozzy Osbourne will zurück auf die Bühne

Seit einiger Zeit kämpft Ozzy Osbourne (75) mit gesundheitlichen Problemen. In seiner Radiosendung "Ozzy Speaks" spricht er nun mit dem Gitarristen Billy Morrison über seinen Genesungsprozess. Der Black-Sabbath-Frontmann unterziehe sich momentan einer Stammzellenbehandlung. "Ich fühle mich damit nicht so toll, aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde", erklärt er seinem Musikkollegen. Das Verfahren sei sehr schmerzhaft und verlange ihm einiges ab, allerdings verspreche er sich von der Stammzelltherapie die besten Heilungschancen. Während der Strapazen habe er immer ein Ziel vor Augen: "Ich würde gerne einen verdammten Auftritt überstehen, ohne umzufallen."

Seit ein Tumor an der Wirbelsäule des Rockmusikers gefunden wurde, hat er alles unternommen, um wieder fit zu werden. In seinem Podcast "The Osbournes" plauderte Ozzy kurz nach einer Operation mit seinen Kindern über sein Sportprogramm. Kelly Osbourne (39) verriet begeistert: "Dad trainiert wirklich im Fitnessstudio." Sein Sohn Jack (38) staunte nicht schlecht über die Motivation des 75-Jährigen. "Ich trainiere jeden Tag. Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen", bestätigte daraufhin der "Crazy Train"-Interpret.

Vor dem Tumor hatte Ozzy bereits eine Schockdiagnose erhalten. Im Februar 2019 war bei dem Musiker Parkinson festgestellt worden. Die Erkrankung belaste ihn auch psychisch enorm, sodass er eine Zeit lang unter Depressionen gelitten habe. "Ich hatte ein Level erreicht, das unter dem war, auf dem ich sein wollte. [...] Nichts hat sich wirklich gut angefühlt", offenbarte er gegenüber The Observer. Aus diesem Grund seien ihm auch Antidepressiva verschrieben worden, doch die Medikamente hätten dem Rocker wenig geholfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de