Diesen Stunt haben seine zwei Töchter Ryan Gosling verboten!

Ryan Gosling (43) nimmt seine Karriere ernst – doch im Zweifelsfall haben seine Kinder das letzte Wort. In seinem neuen Film "The Fall Guy" spielt der Schauspieler einen Stuntman. Mit einer solchen Rolle gehen selbstverständlich einige spannende Stunts einher, die er gerne selbst durchführen wollte. Doch in puncto Pyrotechnik verstehen seine Töchter Esmeralda und Amada keinen Spaß. "Meine Kinder wollten nicht, dass ich in Brand gesteckt werde", erzählt Ryan im Gespräch mit People. Damit war die Sache erledigt: "Eigentlich ist es technisch gesehen das Sicherste, was man tun kann, denn es sind viele Schutzmaßnahmen erforderlich. Aber sie sagten: 'Nein, kein Feuer'. Also habe ich es nicht gemacht."

Auch bei seinem vergangenen Kino-Hit Barbie nahm die Meinung von Esmeralda und Amada maßgeblichen Einfluss auf Ryans Arbeit am Set – die beiden sollen sogar die Inspiration für seine Interpretation des Charakters Ken gewesen sein! "Ich denke, es war mehr das Interesse an Barbie und das Desinteresse an Ken", erklärt der "Drive"-Darsteller seine Motivation für die Rolle in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (49)". Mit dem Film konnte er sie jedoch umstimmen. Die beiden Mädchen durften ihren Vater sogar zur Generalprobe für die Oscar-Verleihung begleiten, wo Ryan seinen Song "I'm Just Ken" performte. "Die zwei kannten die gesamte Choreografie besser als ich. Sie waren eifrig dabei, ihrem Vater hinter der Bühne zu helfen und zeigten mir, wie es ging", lacht er.

Dass sein Nachwuchs bei Ryan die erste Geige spielt, ist also keine Frage. Gemeinsam mit seiner Partnerin und der Mutter der beiden, Eva Mendes (50), zieht er die Mädchen in Kalifornien groß. Die beiden Hollywood-Stars sollen besonders hingebungsvolle Eltern sein. "Sie reden wirklich viel mit den Mädchen. Die Art und Weise, wie sie ihnen Fragen stellen. Ich habe es gesehen – sie fragen so etwas wie: 'Was hältst du von diesem? Was denkst du darüber?' Sie sind großartig", schwärmte Evas Bruder Carlo Mendez gegenüber E! News.

Getty Images Ryan Gosling im Jahr 2024

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

