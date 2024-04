Gesteht "Temptation Island"-Mou hier seinen Seitensprung?

Hat er oder hat er nicht? Das Liebesdreieck von Mou, Vivien und Nastasia bei Temptation Island sorgt dieses Jahr für einige Spannungen. Mou und Vivien stellen als Paar ihre Beziehung auf die Probe. Nastastia wohnt als Verführerin mit Mou in einer Villa. Besonders brisant ist: Die beiden sollen auch während der Beziehung etwas am Laufen gehabt haben. In der aktuellen Folge konfrontiert Nastasia ihre Ex-Affäre: "Meinst du, sie weiß, dass wir was hatten während der Beziehung?", fragt sie. "Hatten wir ja nicht", behauptet Mou. Kurze Zeit später sucht er das Gespräch zu Verführerin Sandra. "[Die Behauptung] stimmt nicht, oder?", hakt sie nach. Mou stellt hier nichts klar – sondern schweigt. "Kein Kommentar", sagt er lediglich.

Für Sandra eine eindeutige Sache: "Er hat sich geäußert, mit seinen Augen und seiner Wartezeit. Das ist deutlicher als jede Antwort." Für sie sei damit klar, dass Mou seiner Freundin nicht treu war. Ob der Realitystar sich selbst noch genauer in der Sendung dazu äußern wird, ist fraglich. "Auch wenn die mich am Lagerfeuer dazu was fragen würden, ich würde niemals antworten", sagt er gegenüber Sandra. Nastasia weicht auch im Einzelinterview nicht von dem Thema Seitensprung ab: "Ich finde es schade für seine Freundin, dass er nicht ehrlich ist in der Beziehung und das nicht erzählt hat", äußert sich die Verführerin.

Auch im Interview mit Promiflash bestätigt die Beauty die Affäre mit Mou. "Ja, das ist wahr. Wir haben im Dezember ganz normal geschrieben, dann ist er zu mir nach Hause gekommen und wir haben Shisha geraucht. Danach ist mehr passiert", gibt sie preis. Ob dieser Fehltritt die Staffel noch aufmischen wird? Auf Instagram zeigen sich Fans enttäuscht über die bisherigen Folgen. "Das Format ist ausgelutscht und nur noch öde!", beschwert sich ein User. "Wahnsinnig langweilig! Das einzige Dramatische war die Musikauswahl zwischen den einzelnen Szenen", schreibt ein weiterer.

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Sandra Volk, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass "Temptation Island"-Nastasia die Wahrheit sagt? Ja, weshalb sollte sie lügen. Nein, ich glaube Mou. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de