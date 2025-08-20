Disney schockt mit Jungfrauen-Datingshow "Are You My First?"

Disney+ hat die Zuschauer mit seiner neuen Dating-Show "Are You My First?" überrascht, die am 18. August 2025 Premiere feierte. Die Serie bringt 21 Singles, die alle noch Jungfrauen sind, an einen tropischen Ort, um dort Liebe, Intimität und möglicherweise ihr erstes Mal zu finden. Zuschauer erleben die Kandidaten auf romantischen Dates, bei intensiven Challenges und in Momenten voller Emotionen. In den sozialen Medien zeigen sich viele Nutzer schockiert. Unter einem Instagram-Post des Streamingdienstes finden sich Kommentare wie "Das ist verrückt" oder "Unsere Gesellschaft ist am Ende".

Moderiert wird das Programm von zwei prominenten Gesichtern: Colton Underwood (33), bekannt aus dem Bachelor-Franchise und durch seine Netflix-Doku "Coming Out Colton", sowie Kaitlyn Bristowe (40), ebenfalls ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin und Gewinnerin von Dancing with the Stars. Beide bringen ihre Reality-TV-Erfahrung und ihre offene Art mit, um den Kandidaten beizustehen. Produziert wird die Show unter anderem von ITV America, das für seine erfolgreichen Reality-Formate bekannt ist. Die Serie präsentiert sich als ein Experiment, das den Teilnehmern erlaubt, in einem urteilsfreien Raum Verbindungen einzugehen und Liebe zu finden.

Colton ist in Sachen Jungfräulichkeit ein echter Experte. Er selbst machte 2019 als "Der Bachelor" seine bisherige Enthaltsamkeit zum absoluten Top-Thema und stellte damit eine ganze Staffel auf den Kopf. Kaum eine Folge kam ohne pikante Anspielungen aus und Millionen Zuschauer verfolgten gespannt, wann er diesen großen Schritt wohl gehen würde. Heute hat sich Coltons Liebesleben völlig verändert: Der Ex-Footballer ist glücklich vergeben. Im Jahr 2023 heiratete er seinen Partner Jordan C. Brown.

Getty Images Colton Underwood im April 2025

Getty Images Kaitlyn Bristowe im April 2025

Getty Images Colton Underwood und sein Ehemann Jordan C. Brown im März 2024 in L.A.

