"Asozial": Alexander Klaws wehrt sich gegen Fake-Account

Alexander Klaws (41) kämpft derzeit gegen einen Fake-Account auf TikTok. Der DSDS-Star stellte klar, dass er keinen offiziellen Account auf der Plattform betreibt, und zeigte sich auf Instagram äußerst verärgert über die Situation. "Fake! Kein blauer Haken – ich bin nicht auf TikTok, kein echter Klaws", stellte Alexander fest. Besonders empört ist der Musiker darüber, dass mehr als 15.000 Menschen einem Fake-Profil folgen und sich von diesem täuschen lassen. Er kritisierte die Betreiber der sozialen Netzwerke scharf: "Es hört nicht auf, und die schlauen Schöpfer dieser asozialen Medien sind zu dämlich, ignorant oder können beziehungsweise wollen schlicht nichts dagegen unternehmen."

Der Fake-Account ist offensichtlich nicht der erste dieser Art, wie der 41-Jährige andeutete. Viele prominente Persönlichkeiten haben in der Vergangenheit ähnliche Probleme gehabt, doch die Hilflosigkeit seitens der Plattformen scheint ein wiederkehrendes Ärgernis zu sein. Der Sänger nutzt seine eigene Reichweite, um seine Fans und Follower zu warnen. "Passt auf euch auf da draußen", appellierte er. Besonders besorgt zeigt er sich darüber, dass echte Menschen durch solche falschen Profile getäuscht werden und möglicherweise Schaden nehmen könnten. Einmal mehr zeigt der Vorfall, wie wichtig es ist, bei Social-Media-Profilen auf Authentizität zu achten.

Alexander kennt die große Bühne seit vielen Jahren – und begeistert dort sein Publikum. Vor kurzem kehrte er in seine Rolle als Tarzan im gleichnamigen Disney-Musical zurück und zeigte, dass er auch nach acht Jahren Pause nichts von seinem Können eingebüßt hat. Für seinen Auftritt im Musical erntete er tosenden Applaus. "Bei Disneys Tarzan habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt drei wundervolle Kinder habe. Sie hat damals die Jane gespielt und mir als meine Flugtrainerin das Fliegen [über der Bühne] beigebracht", erklärte er gegenüber dem Presseportal.

Getty Images Alexander Klaws, April 2022

Getty Images Alexander Klaws, Sänger

IMAGO / Michael Wigglesworth Alexander Klaws mit seiner Frau Nadja, Juni 2025