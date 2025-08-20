"Die Bergretter": Starttermin ist früher als erwartet

Die beliebte Serie "Die Bergretter" kehrt in diesem Herbst mit ihrer 17. Staffel zurück. Ab dem 30. Oktober 2025 dürfen sich die Fans immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF auf sieben spannende neue Folgen freuen – mehr als im letzten Jahr. Für besonders Ungeduldige gibt es die komplette Staffel sogar schon eine Woche früher: Laut kino.de wird sie ab dem 23. Oktober in der ZDFmediathek zum Streamen bereitstehen. Die Erwartungen sind hoch, vor allem nach dem emotionalen Finale der letzten Staffel, in der Markus' Ex Nina überraschend Ramsau verließ und seine Partnerin Alex die Beziehung beendete.

In der neuen Staffel wird der Bergretter, gespielt von Sebastian Ströbel (48), mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Eine große Frage bleibt im Raum: Kämpft Markus um Alex, oder schlagen seine Gefühle doch wieder für Nina aus? Fans dürfen sich auf weitere emotionale und turbulente Momente freuen, denn auch Markus' Tochter Mia, gespielt von Lisa Junick, kehrt in die Handlung zurück und sorgt vermutlich für zusätzlichen Wirbel. Eine weitere Überraschung stellt das Auftauchen von Markus' bislang unbekanntem Halbbruder dar, was für zusätzliche Spannung sorgen dürfte. Zu den konkreten Fällen der Bergretter ist bislang noch nichts bekannt.

"Die Bergretter" begeistert seit Jahren mit einer Mischung aus dramatischen Rettungsaktionen und tiefgehenden Geschichten der Hauptfiguren. Gerade die Beziehungen und Konflikte rund um Markus stehen oft im Zentrum, was die Serie für ihre Zuschauer so mitreißend macht. Besonders Luise Bähr, die in der Rolle von Markus' Ex Katharina zu sehen ist, ist für ihre Hingabe und Fitness bekannt, wie sie zuvor auch in Interviews verriet. Mit einem früheren Starttermin und mehr Folgen als gewöhnlich ist diese Staffel ein echtes Highlight für Fans der Reihe.

Sabine Finger Fotografie Szene aus "Die Bergretter"

ZDF / Dominik Wilzok Heidi Klum (M.) und das "Die Bergretter"-Team

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen