Darum stört Nelly Nicos Verhalten bei AYTO V.I.P. so

Beim Auftakt der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love, moderiert von Sophia Thomalla (35), knisterte es zwischen Ex-Beauty & The Nerd-Teilnehmerin Nelly und Nico Köllner bereits in den ersten Momenten. Doch die Harmonie hielt nicht lange an. Schon kurz darauf küsste Nico eine andere Kandidatin, ohne Nelly darüber zu informieren. Erst auf Nachfrage erfuhr sie von dem Vorfall, was sie rückblickend als "Lüge" bezeichnete. Gegenüber Promiflash äußerte sich die Reality-TV-Beauty zu der Situation: "Das erste Mal zu küssen, wenn ich nicht da bin, finde ich uncool, und mir es dann auch nicht direkt zu erzählen, sondern es zu erfahren, wenn ich nachfrage, stört mich."

Nico hat mit seinem Kuss also für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Direkt zu Beginn der Show ging es zwischen ihm und Ex-Love Island VIP-Kandidatin Viktoria Miller beim Spiel "Wahrheit oder Pflicht" im Pool heiß her. Im Interview mit Promiflash zog der TV-Hottie jetzt sein ganz persönliches Fazit zu der brisanten Situation. "Es war der erste Tag, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wild", erklärte der Reality-Star schulterzuckend. Die Verbindung zwischen den beiden scheint also bereits von Beginn an wackelig gewesen zu sein. Trotz ihres anfänglichen Ärgers hielt sich wohl auch Nelly nicht lange mit dem Thema auf.

Sie betonte, dass sie die Situation schnell hinter sich gelassen habe. "Ich habe das eigentlich schnell abgehakt, weil mir das dann doch nicht so wichtig ist und es der erste Tag war", erklärte sie im Interview selbstsicher. Das war's wohl zunächst mit diesem "Perfect Match". Die lebensfrohe Kandidatin unterstrich jedoch, dass sie sich nicht an einem Mann festklammern würde, wenn dieser offensichtlich nicht zu ihr passt. "Im Notfall gibt's ja noch genug andere Männer", fügte sie augenzwinkernd hinzu und machte damit klar, dass sie durchaus bereit ist, ihre Optionen offen zu halten. Ob zwischen Nelly und Nico doch noch eine Annäherung stattfinden oder sich gar eine tiefere Verbindung aufbauen wird, bleibt abzuwarten.

Collage: ProSieben, RTL / Frank Beer Collage: Nelly und Nico nehmen bei "Are You The One? Realitystars in Love" 2025 teil.

RTL2 Viktoria Miller bei "Love Island VIP"

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

