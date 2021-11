Die Stars haben sich in nach allen Regeln der Kunst in Schale geworfen! Am Sonntagabend stand die Verleihung der MTV EMAs an: In sämtlichen Kategorien wurden Musikgrößen weltweit ausgezeichnet – und dafür versammelten sich die Promis bei einem Megaevent in Budapest. Kein Wunder, dass dabei nicht nur die Preisträger selbst im Mittelpunkt standen, sondern auch die heißen Outfits aller Anwesenden. Auf dem Red Carpet und auf der Bühne punkteten sie mit ordentlich Sex-Appeal – ganz vorne mit dabei: Måneskin, Saweetie (27) und Badmómzjay (19).

Die italienische Rockband Måneskin räumte nicht nur in der Kategorie bester Rocksong ab, sondern machte auch auf dem roten Teppich von sich Reden: Frontmann Damiano David (22) posierte in einem knappen, paillettenbesetzten Lederhöschen, bauchfrei und mit Strapsen neben seinen Bandmitgliedern, die sich ebenfalls ordentlich herausgeputzt hatten. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Band schrieben Thomas Raggi (20), Ethan Torchio (21) und Victoria De Angelis (21): "Der Award für das beste Outfit geht an Damiano." Neben ihnen sorgte vor allem Sängerin Saweetie für Wow-Momente der besonderen Art: Die Sängerin wechselte ihren Look mehrmals. Auf der Bühne performte sie im sexy Glitzerfummel mit riesigem Ausschnitt, auf dem Red Carpet präsentierte sie den Fotografen ein heißes Transparent-Outfit in Schwarz.

Auch die deutschen Promis machten im Blitzlichtgewitter eine gute Figur und sorgten für Auftritte, die in Erinnerung bleiben. Ed Sheerans (30) farbenfrohen Look toppte nämlich beispielsweise Influencer Riccardo Simonetti (28), der in einem extravaganten Mantel in Regenbogenfarben überzeugte. Badmómzjay hatte sich in einen transparenten Zweiteiler geworfen und damit Saweetie in nichts nachgestanden. Auch Rita Oras (30) Federn-Jumpsuit mit XXL-Schleppe war ein echter Hingucker des Abends.

