Mobbing und Co.: Badmómzjay spricht offen über ihre Kindheit

Badmómzjay (20) gewährt private Einblicke in ihr Leben. 2019 veröffentlichte die Musikerin ihren ersten Song "24/7". Etwa ein Jahr später gelang ihr mit der Single "Move" der große Durchbruch. Seitdem ist die rothaarige Beauty aus der deutschen Rap-Szene nicht mehr wegzudenken: Mit jedem Song wächst ihre begeisterte Community! Doch nun spricht Badmómzjay über ein ernstes Thema und offenbart, wie schwer sie es in der Kindheit hatte.

Im Interview mit Bunte erinnert sich die 20-Jährige an ihre Kindheitstage zurück und verrät, dass sie früher gemobbt wurde – Badmómzjay ließ sich davon aber nicht unterkriegen! "Ich wurde dadurch nicht schüchtern, sondern habe eher gelernt, das, was an mir kritisiert wurde, zu lieben", offenbart Josy Napieray, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, und fügt dem hinzu: "Ich habe das umgedreht und das, was irgendwie als 'falsch' empfunden wurde, noch größer gemacht und nach außen präsentiert."

Das Kämpfen scheint sich für die "Supernova"-Interpretin gelohnt zu haben: Neben ihrer Megakarriere ziert sie als erste deutsche Rapperin das Cover der Vogue! Doch der Erfolg birgt auch seine Schattenseiten – wie Badmómzjay außerdem erklärt, hat sie das Gefühl, in den vergangenen Jahren etwas verpasst zu haben: "Ja, ein bisschen meiner Kindheit. Als andere Kinder draußen im Schwimmbad oder als Teenager im Klub waren, habe ich gearbeitet." Umso wichtiger sei es ihr jetzt, Qualitytime mit ihren Liebsten zu verbringen.

Instagram / badmomzjay Badmómzjay im April 2023

