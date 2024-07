Realitystar Bre Tiesi lobt Nick Cannon als engagierten Vater

Bre Tiesi gewährt exklusive Einblicke in das gemeinsame Elternsein mit Nick Cannon (43), während ihr Sohn Legendary Love seinen zweiten Geburtstag feiert. Die Selling Sunset-Beauty erzählte bei dem Event am Wochenende, wie gut der Comedian seine Vaterpflichten trotz seiner insgesamt zwölf Kinder meistert. "Er managt das wirklich toll. Wir sind alle glücklich und machen es möglich, dass es funktioniert", verriet Bre gegenüber ET. Sie lobte zudem Nicks Hingabe: "Er ist eine wirklich gute Person und kümmert sich wirklich. Er lässt nie etwas sausen."

Ihr gemeinsamer Sohn Legendary Love wurde am 28. Juni 2022 geboren. Seitdem teilen die Reality-TV-Schönheit und der 43-Jährige ihre Elternschaft in den sozialen Medien. Auch am Vatertag widmete das Model dem Komiker herzliche Worte und bedankte sich für seine Bemühungen um die kleine gemeinsame Familie. Zum Geburtstag ihres Sohnes, dessen Feier umgerechnet über 18.000 Euro kostete, hob sie erneut hervor, dass alle Mütter von Nicks Kindern keine Probleme mit seiner Präsenz und seinem Engagement haben. Die Mutter eines Sohnes ist überzeugt, dass der US-Amerikaner ein großartiger Vater ist und stets dafür sorgt, dass seine Kinder an erster Stelle stehen.

Nick hat Kinder aus mehreren Beziehungen und teilt seine Zeit zwischen ihnen auf. Seine Zwillinge Moroccan (13) und Monroe (13) stammen aus der Ehe mit Mariah Carey (55), während Golden, Rise und Powerful aus der Beziehung zu Brittany Bell hervorgehen. Weitere Kinder hat er mit Abby De La Rosa, LaNisha Cole und Alyssa Scott. Bre betonte, dass sie Nick unterstützt, indem sie flexible Zeitpläne koordiniert und sicherstellt, dass er an wichtigen Meilensteinen teilhaben kann. Trotz der gescheiterten Romanze arbeiten die beiden weiterhin gut zusammen für das Wohl ihres Sohnes Legendary. Doch nicht nur um das Wohl seiner Kids kümmert sich der Comedian – auch um sein eigenes! Denn Nick ließ kürzlich seine Hoden versichern. "Ich habe offiziell die wertvollsten Bälle der Welt!", schrieb er auf Instagram.

Doch hat Nick seine Familienplanung nach zwölf Kindern wirklich abgeschlossen? In einem Interview mit People vor einigen Monaten ließ der Entertainer durchblicken, dass er allmählich genug von der Kinderproduktion habe. "Ich entspanne mich im Moment. Bis jetzt gibt es keine Pläne am Horizont", sagte Nick damals und witzelte: "Es ist so lustig, dass alle immer versuchen, mich dazu zu bringen, mehr Kinder zu bekommen. Zwölf sind nicht genug?" Auch wenn es in den vergangenen Monaten ruhig um mögliche neue Familienmitglieder geworden ist, bleibt die Frage, ob es wirklich dabei bleibt.

Nichtsdestotrotz hat Nick große Pläne für die Zukunft – unabhängig davon, ob weitere Kinder hinzukommen oder nicht. In dem Podcast "The Language of Love" verriet er, dass er in Erwägung zieht, Kinderpsychologie zu studieren, um seinen Nachwuchs besser zu unterstützen: "Die Anwesenheit eines Vaters und wie sehr [die Kinder] dich brauchen [...] – das sind Gespräche, die ich jeden Tag mehrmals führe." Er sieht das Studium als eine Möglichkeit, sicherzustellen, "dass jedes einzelne Kind das bekommt, was es in seiner Entwicklung braucht."

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Oktober 2022

Getty Images Nick Cannon und Bre Tiesi im September 2023

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Zwillingen

Getty Images Nick Cannon, Comedian

