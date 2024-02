Valentinstagstrubel: Ist Bre Nick Cannons liebste Baby-Mama?

Schenkt er seinen anderen Damen auch so viel Aufmerksamkeit? Am Valentinstag legte sich Nick Cannon (43) für seine Partnerin Bre Tiesi so richtig ins Zeug: Im Netz teilte die Immobilienmaklerin Fotos von ihrem romantischen Abend und zeigte, wie viel Aufwand der Moderator für seinen Valentins-Schatz betrieben hat. Doch eigentlich führen die beiden eine offene Beziehung, in der er weitere Frauen beglückt. Follower fragen sich, ob Nicks andere Romanzen auch so behandelt werden!

"Haben das alle Frauen bekommen oder bist du die Hauptperson? Nicht böse gemeint – nur reine Neugier", schreibt ein Instagram-User unter den Beitrag des Selling Sunset-Stars. Ein anderer meint: "Ich würde gerne wisse, wie er den Valentinstag unter seinen Partnerinnen aufteilt..." Doch einige scheinen sich, was Bres Status in Nicks Herzen angeht, schon eine klare Meinung gebildet zu haben: "Ja, sie ist eindeutig seine liebste Baby-Mama", kommentiert der Fan die Bilderreihe.

Die Brünette ist eine von sechs Frauen, mit denen das TV-Gesicht Nachwuchs auf der Welt begrüßen durfte – insgesamt ist er Vater von zwölf Kindern. Der gemeinsame Sohnemann Legendary Love ist mittlerweile fast zwei Jahre alt und durfte bei dem Dinner am Tag der Liebe selbstverständlich nicht fehlen. Der Kleine glänzte in einem stylishen Anzug in knalligem Rot.

Getty Images Bre Tiesi, Model

Getty Images Nick Cannon, Schauspieler

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Oktober 2022

