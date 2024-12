Bre Tiesi plaudert über offene Beziehung mit Nick Cannon

Im Jahr 2022 wurden Bre Tiesi und Nick Cannon (44) gemeinsam Eltern. Die beiden leben jedoch in einer Familienkonstellation, die auf viele etwas ungewöhnlich wirken könnte. Nick ist Vater von insgesamt zwölf Kindern – die von sechs verschiedenen Frauen sind. Die Maklerin und der Komiker führen keine monogame Beziehung. Zu Gast im Podcast Wednesday von Sophie Habboo spricht der Selling Sunset-Star ganz offen über ihr Partnerschaftsmodell. "Ich möchte klarstellen, dass wir das Kind nicht getrennt erziehen, sondern noch als Paar zusammen sind, das verwirrt viele Menschen", erklärt sie und fügt hinzu: "Er hat auch noch andere Partnerinnen. Wir sind einfach für alles offen und glücklich damit, das ist unser Ding."

Der Reality-TV-Star habe kein Interesse daran, ihrer Beziehungsform einen Namen zu geben: "Die Leute nennen das ganz verschieden, ich nenne es einfach: 'Ich mache, was ich will.'" Für Bre sei es aber genau das Richtige. "Ich habe das Gefühl, dass dies, auch wenn es wahrscheinlich verrückt klingt, die gesündeste Beziehung ist, die ich je hatte", betont die 33-Jährige. Sie sei weder eifersüchtig noch verspüre sie den Wunsch nach einer konventionellen Partnerschaft. Trotzdem gebe es feste Tage, an denen sie als Familie Zeit zusammen verbringen würden. "Wir gehen zusammen zum Yoga, wir verbringen Nächte miteinander und es gibt feste Abende, an denen wir meinen Sohn ins Bett bringen. Wir haben einen vollen Zeitplan", erzählt sie.

Neben dem Model hat Nick noch Kinder mit dem Superstar Mariah Carey (55), der DJane Abby De La Rosa und den Models Alyssa Scott, Brittany Bell (37) und Lanisha Cole. Seine ältesten Zwillinge kamen im Jahr 2011 zur Welt, seine jüngste Tochter wird noch diesen Monat zwei Jahre alt. Für ihn ist Vatersein alles – das Familienglück wurde vor knapp drei Jahren jedoch durch einen schlimmen Verlust erschüttert. Der kleine Zen, sein gemeinsamer Sohn mit Alyssa, verstarb im Dezember 2021 an den Folgen eines Hirntumors. Der kleine Junge wurde nur fünf Monate alt.

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi im Februar 2023

Getty Images Nick Cannon, Comedian

