Darum hörte Rebecca Ferguson bei "Mission: Impossible" auf

Für drei Streifen der Filmreihe Mission: Impossible stand Rebecca Ferguson (40) vor der Kamera. Sie verkörperte die Rolle der Ilsa Faust, einer ehemaligen Geheimdienstmitarbeiterin. Nach drei Filmen schied die gebürtige Schwedin dann auf eigenen Wunsch mit dem Tod ihres Filmcharakters aus. Im Podcast "UnWrapped" erklärt sie nun ihren Abgang. "Mein Deal war abgeschlossen", betont sie. Sie habe zwar ein Angebot für einen weiteren Film bekommen, doch sie habe nicht "genug Raum" für die Charakterentwicklung ihrer Rolle gesehen. "Ilsa entwickelte sich zu einer Teamplayerin. Und wir können alle unterschiedliche Dinge wollen, aber für mich war Ilsa ein Schurke", erzählt Rebecca und fügt hinzu: "Ilsa war ungezogen. Ilsa war unberechenbar. Es kamen viele Charaktere hinzu, die nicht genug Raum für das ließen, was sie gewesen war."

Doch auch die langwierige Produktionsdauer der "Mission: Impossible"-Filme sei ein Grund für ihren Ausstieg gewesen. "Wenn man nicht viel Zeit vor der Kamera hat, bedeutet das viel Zeit, in der man herumsitzt und darauf wartet, einen großen Film zu drehen, dessen Dreharbeiten über ein Jahr dauern können", führt Rebecca aus und ergänzt: "Ich will arbeiten, Mann. Ich möchte arbeiten. Ich möchte nicht in einem Trailer sitzen und wissen, dass vielleicht eine Szene im Abspann kommt."

In ihrem Heimatland Schweden wurde Rebecca durch die Seifenoper "Nya tider" bekannt. Internationale Aufmerksamkeit konnte sie durch ihr Mitwirken in der britischen Fernsehserie "The White Queen" auf sich ziehen. Für ihre schauspielerische Leistung in der Serie wurde sie bei den 71. Golden Globe Awards als beste Hauptdarstellerin nominiert. Auch in der beliebten Filmreihe Dune spielt sie mit.

Rebecca Ferguson, Schauspielerin

Rebecca Ferguson, 2023 in Rom

