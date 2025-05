Hayley Atwell drehte "Mission: Impossible" hochschwanger

Hayley Atwell (43) hat kürzlich in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon (50) ein überraschendes Detail über die Dreharbeiten des aktuellen "Mission: Impossible"-Films verraten. Hayley, die an der Seite von Tom Cruise (62) erneut eine der Hauptrollen übernahm, schaute sich mit Jimmy eine Szene an und verriet: "Das habe ich eigentlich noch nie erzählt. Das ist eine Exklusivmeldung von Fallon. Aber während dieser Kampfsequenz bin ich tatsächlich im achten Monat schwanger."

Hayley erzählte weiter, dass sie es war, die darauf bestand, die Szene selbst durchzuführen: "Alle waren so hilfsbereit und sagten: 'Oh, du kannst dich hinsetzen, wir lassen das von einem Stunt-Double machen.' Und ich sagte: 'Nein! Ich habe zu hart dafür gearbeitet. Lasst mich das machen.' Also habe ich es gemacht, und hier ist das Ergebnis." Die Schauspielerin, die seit 2023 als IMF-Agentin Grace Teil der Erfolgsreihe ist, zeigte sich stolz auf ihre Leistung in der Actionsequenz. Die Dreharbeiten hatten sich aufgrund mehrerer Verzögerungen, wie Streiks, nach hinten verschoben und endeten im Herbst 2024. Ende des Jahres wurde Hayley erstmals mit ihrem Neugeborenen gesehen und bestätigte damit Gerüchte, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Partner Ned Wolfgang Kelly bekommen hat.

Hayley und Ned halten ihre Beziehung größtenteils aus dem Rampenlicht heraus. Dennoch gab Ned 2023 über die sozialen Medien bekannt, dass die beiden sich verlobt haben. Auch beruflich scheint der Musikproduzent Hayley zu unterstützen. Beim Cannes Film Festival teilte er stolz ein Video von ihrem Auftritt auf Instagram und schwärmte: "Geht und schaut euch meine großartige Frau in 'The Final Reckoning' an. Der Film ist absolut fantastisch."

Anzeige Anzeige

MEGA Hayley Atwell und Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7" in Rom im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Ned Wolfgang Kelly und Hayley Atwell bei der Premiere von "Corteo" des Cirque du Soleil in London

Anzeige Anzeige