Wow: Tom Cruise schafft es in das Guinness-Buch der Rekorde

Hollywood-Star Tom Cruise (62) hat es wieder einmal geschafft, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen – und diesmal mit einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde! Bei den Dreharbeiten zu Mission: Impossible – The Final Reckoning übertraf der 62-Jährige sich einmal mehr selbst, indem er satte 16-mal mit einem brennenden Fallschirm aus einem Hubschrauber sprang. Der Fallschirm, mit Brennstoff getränkt und entzündet, wurde jedes Mal im freien Fall abgeworfen, bevor Cruise sicher mit einem Reservefallschirm landete. Der außergewöhnliche Stunt wurde nun offiziell als Rekord für "die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm" anerkannt.

Das Guinness-Buch der Rekorde teilte die aufregenden Neuigkeiten auf der Plattform X und würdigte die "völlige Furchtlosigkeit" des Stars. Craig Glenday, Chefredakteur von Guinness World Records, lobte Tom und stellte fest: "Tom spielt nicht nur Actionhelden – er ist ein Actionheld!" Auch ein von Tom veröffentlichtes Video zeigt, wie akribisch die Stunts geplant und durchgeführt wurden. Der Schauspieler diskutiert mit seinem Team Details zur Sicherheit und führt die beeindruckenden Sprünge durch. Trotz der spektakulären Szenen betonte Tom mit einem Lächeln, dass die Sicherheit natürlich oberste Priorität habe.

Der rekordverdächtige Stunt reiht sich nahtlos in eine lange Liste legendärer Aktionen ein, die Tom in den letzten 29 Jahren als Ethan Hunt dargeboten hat. Von waghalsigen Motorradfahrten durch den Gegenverkehr in Paris bis zum Klettern an der Fassade des Burj Khalifa hat der Star stets gezeigt, dass er an die Grenzen des Machbaren gehen kann. Für Tom, der plant, auch mit 100 Jahren noch Filme zu drehen, scheint das Alter kein Hindernis zu sein. Seine Leidenschaft und Ausdauer beweisen, dass er mit Recht als einer der größten Actionstars aller Zeiten gilt – ein Titel, den er sich, wie dieser Weltrekord zeigt, immer wieder neu verdient.

Anzeige Anzeige

MEGA Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7" in Rom im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige Anzeige