Dieser "Mission: Impossible"-Stunt machte Tom Cruise nervös

Tom Cruise (62) sorgt mit seinen waghalsigen Stunts auch nach Jahrzehnten noch für Nervenkitzel – nicht nur beim Publikum, sondern sogar bei seinen Co-Stars am Set. Simon Pegg (55), der seit 2006 an der Seite des Schauspielers in der Mission: Impossible-Reihe zu sehen ist, erinnert sich jetzt im Interview mit People an einige der spektakulärsten Momente. Besonders ein Stunt brachte den Actionstar offenbar an seine Grenzen: Beim Dreh der Eröffnungsszene von "Rogue Nation" hing Tom Cruise an der Außenseite eines startenden Militärflugzeugs – und zeigte sich zum ersten Mal vor den Augen seines Kollegen sichtlich nervös. "Oh, vielleicht war das nicht so eine gute Idee", soll Tom noch gesagt haben.

Simon berichtet, wie er in solchen Situationen oft staunt, wenn Tom sich in höchste Gefahr begibt, um das Kinoerlebnis für die Zuschauer noch packender zu machen. "Ich habe schon oft zu ihm gesagt: 'Du bist total verrückt'", erzählt der Brite über die Dreharbeiten. Doch Tom scheint bei den Stunts auch wirklich Freude zu haben. Denn bei einem anderen legendären Moment – dem Klettern an der Außenfassade des Burj Khalifa in Dubai – habe Simon beobachtet, wie Tom mit einem breiten Grinsen am Gebäude hing und die halsbrecherische Szene genoss. Bei einer Motorrad-Verfolgungsjagd in "Dead Reckoning Part One" wurden laut Simon allerdings Cast und Crew nervös. Denn ob der Stunt gelungen, also Toms Fallschirm aufgegangen war, wurde nur über Funk bestätigt. "Es war eine Zitterpartie, denn wir sahen buchstäblich, wie er einfach verschwand", so Simon.

Abseits der Kameras ist die Beziehung zwischen Simon und Tom längst freundschaftlich, was auch den Spaß an gemeinsamen Projekten immer wieder verstärkt hat. Simon schätzt den Humor von Tom und bezeichnet es als besonders, manchmal wie ein Zuschauer Teil dieser verrückten Actionszenen zu sein. Er verriet auch, dass selbst Toms inzwischen verstorbene Mutter nicht immer wusste, welche Risiken ihr Sohn am Set wirklich einging – erst als sie im Nachhinein das Material sah, zeigte sie sich erleichtert, im Vorfeld nichts von den Stunts gewusst zu haben. Auch die Stunts zum neuen Film "Mission: Impossible – The Final Reckoning", der am 23. Mai in die Kinos kommt, waren nicht ungefährlich.

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon Simon Pegg und Tom Cruise bei einem Film-Event

MEGA Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7", Oktober 2020

