Große Party: Octomoms Achtlinge feiern ihren 14. Geburtstag

Die vergangenen Jahre sind wohl nicht nur für Nadya Suleman (47) wie im Flug vergangen. Anfang 2009 hatte die US-Amerikanerin für Schlagzeilen gesorgt: Als erste Mutter jemals hatte sie gleich acht gesunde Babys zur Welt gebracht – das brachte ihr nicht nur den Spitznamen Octomom ein, sondern auch weltweite Bekanntheit. Den Fans gewährt die Beauty im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Nun feierten Nadyas Achtlinge schon ihren 14. Geburtstag.

Wie Daily Mail jetzt berichtete, bescherte die 47-Jährige ihren acht jüngsten Kids anlässlich ihres Geburtstags einen wirklich spaßigen Tag. So führte sie Nariyah, Isaiah, Maliyah, Jeremiah, Noah, Josiah, Jonah und Makai erst zum Gokartfahren aus, bevor die Familie gemeinsam Pizza essen ging. Auf Bildern, die dem Magazin vorliegen, posiert Nadya außerdem stolz mit den acht Geburtstagskindern. Während sie silberne Ballons in die Höhe streckt, hält jedes der Achtlinge einen Buchstaben in der Hand, sodass "Alles Gute zum Geburtstag" zu lesen ist. Auf den Schnappschüssen ist außerdem zu erkennen, wie erwachsen Octomoms Kinder mittlerweile geworden sind.

Im August 2022 hatte Nadya ihre Fans auf Instagram zuletzt mit einem aktuellen Bild ihrer Achtlinge erfreut. "Erster Schultag in der achten Klasse, jetzt seid ihr Vorbilder für die Sechst- und Siebtklässler", hatte sie unter dem Beitrag stolz verkündet. Zudem hatte sie ihren Nachwuchs ermahnt, immer nett zu den Lehrern und ihren Mitschülern zu sein.

Instagram / nataliesuleman Nadya Suleman, Netzbekanntheit

Instagram / nataliesuleman Octomoms Achtlinge im August 2022

Getty Images "Octomum" Nadya Suleman im Mai 2010 in Kalifornien

