Familie ist vereint: Jamie Lynn Spears lobt ihre Mama Lynne

Britney Spears (42) ist aktuell in aller Munde. Jetzt meldet sich ihre Schwester Jamie Lynn Spears (33) – hier geht es aber nicht um die Sängerin, sondern um ihre Mama. Der Zoey 101-Star veröffentlicht ein Bild von Lynne Spears (69) in seiner Instagram-Story – und richtet liebe Geburtstagsgrüße an sie. "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Mama. Sie hat den Geist eines Kindes, weshalb sie Magie in alles bringt, das sie tut. Wir sind so dankbar, sie zu haben", schreibt sie. Jamies Töchter Maddie und Ivey posieren auf dem Foto Arm in Arm mit ihrer Oma.

Damit scheint das Mutter-Tochter-Verhältnis der beiden gut zu sein. Die Familie der Sängerin äußerte sich bislang nicht zu den aktuellen Bildern der "Toxic"-Interpretin. Die Beziehung zwischen Jamie und Britney schien in den vergangenen Jahren durchwachsen zu sein. In einem Instagram-Clip bezeichnete der Popstar seine Schwester als "Schlampe" – diesen veröffentlichte die Musikerin erst vor wenigen Tagen. Jamie reagierte hierauf bislang nicht.

Trotz familiärer Schwierigkeiten soll Lynne nach Los Angeles zu ihrer Tochter gereist sein. Paparazzi lichteten sie am Flughafen von Los Angeles ab. Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt: Die Fotografen fragen, ob Lynne immer für ihre Tochter da sein werde "egal was passiert". Durch ein leichtes Nicken bejaht sie die Frage, womit sie ihre Unterstützung ausdrückt.

Instagram / jamielynnspears Lynne Spears mit Enkeln Maddie und Ivey, Mai 2024

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

