"Ratte": Evi geht vor Boxkampf voll auf Alessandra los!

Ehe es richtig losgeht, fliegen schon die Fetzen! Fame Fighting Challenger steht in den Startlöchern. Im Vorfeld veranstaltet Bild eine Pressekonferenz mit allen Matches – und vor allem zwischen den Girls knallt es direkt. So macht Ex-Love Island-Kandidatin Evi (29) direkt mal deutlich, was sie von ihrer Gegnerin und ehemaligen Kuppelshow-Kontrahentin Alessandra (27) hält: nämlich nicht sonderlich viel. "Du bist in meinen Augen eine falsche Ratte", zickt sie die Blondine vor versammelter Mannschaft an. Was genau ist zwischen den beiden eigentlich das Problem?

Evi verließ "Love Island" im vergangenen Sommer mit Leandro – doch aus den beiden wurde nichts. Dafür zeigte Alessa wohl Interesse an dem Beau, was ihrer Mitstreiterin ein Dorn im Auge war. "Du wechselst deine Männer wie deine Unterhosen. Hör lieber auf mit Bettsport und fang an mit Boxsport", verteilt sie weiter Giftpfeile gegen ihre Boxgegnerin. Doch die will das nicht auf sich sitzen lassen: "Sie will eine Person schlechtmachen, ohne Gründe zu haben. Wir haben aus Respekt einander nicht kontaktiert. Wir haben uns gut verstanden."

Alessa hatte in der Datingshow eher zu den unbeliebten Singles gehört und glänzte mit ihren Zankereien. Die Schweizerin fiel beispielsweise mit negativen Kommentaren zu einem Körper der anderen Mädels in der Villa auf. "Wer so abwertend über Körper spricht, der muss jetzt einstecken können", kündigt Evi dazu auf der Pressekonferenz an.

Instagram / dieeuimaria Evi, Ex-"Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

