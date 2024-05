Nicola Coughlan begeistert in einem roten, sexy Lederkleid!

Nicola Coughlan (37) legt einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin. Aktuell befindet sich die Schauspielerin für die neue Staffel von Bridgerton auf Promo-Tour. Ihre Fans begeistert sie dabei mit ihren Looks. Im Rahmen einer Veranstaltung in New York City zeigt sich die 37-Jährige nun in einem roten, engen Lederkleid. Dazu kombiniert sie einen schwarzen Korsettgürtel sowie eine Handtasche von Kate Spade (✝55). Ihr Co-Star Luke Newton trägt hingegen ein schlichtes Outfit, bestehend aus einem dunklen Pullover und einer gleichfarbigen Hose.

Anfang der Woche fand die große "Bridgerton"-Premiere statt. Für diesen Anlass schmiss sich Nicola besonders in Schale. Der Netflix-Star erschien in einer weißen Robe mit einem ausgestellten Hüftbereich und Schleppe. Passend dazu trug sie weiße High Heels und Handschuhe. Ihren Look rundete sie mit edlen Diamantohrringen perfekt ab. Aber auch ihre Co-Stars konnten sich sehen lassen. So begeisterte der "Lord Anthony Bridgerton"-Darsteller Jonathan Bailey (36) ebenfalls in einem komplett weißen Outfit. Simone Ashley zeigte sich hingegen in einem schulterfreien Glitzerkleid.

Seit Donnerstag können Fans die ersten vier Folgen der neuen "Bridgerton"-Staffel auf Netflix streamen. Die anderen vier Folgen sollen Mitte Juni auf dem Streamingdienst verfügbar sein. Das Aufteilen der Staffel kommt jedoch nicht bei allen Zuschauern gut an. "Hört verdammt noch mal auf, die Staffel in zwei Teile aufzuteilen – es nervt!", wetterte zum Beispiel ein wütender User unter einem Post des offiziellen "Bridgerton"-Accounts auf Instagram.

Getty Images Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

