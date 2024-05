Comeback: Das sind die neuen "The Voice of Germany"-Coaches!

Die neuen Coaches für die 14. Staffel von The Voice of Germany steht offiziell fest! Wie die Sender ProSieben und Sat.1 nun bekannt geben, werden Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) zu der beliebten Castingshow zurückkehren. Unterstützt werden die drei von dem Musiker Kamrad. "Wir haben die Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie 2024 am Buzzer von 'The Voice of Germany' sehen möchten. Und die meistgenannten Wiedersehens-Wünsche werden wir in der vierzehnten Staffel unserer Musikshow erfüllen: Mit Mark, Samu und Yvonne kehren drei Coaches auf die roten Stühle zurück, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr gerne wiedersehen möchten. Und 'The Voice'-Newcomer Kamrad vervollständigt das Coach-Quartett 2024 perfekt – herzlich willkommen in der 'The Voice'-Familie!", freut sich Sat.1-Chef Marc Rasmus in seinem Statement.

Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber waren bereits in der Vergangenheit für mehrere Staffeln dabei. Für Kamrad, der mit seinem Song "I Believe" 2022 einen riesen Hit landete, wird es das erste Mal in einer Castingshow als Juror sein. Bei den Fans scheinen die Coaches sehr gut anzukommen. "Endlich mal eine vernünftige Jury", kommentiert beispielsweise ein User unter dem jüngsten "The Voice"-Post auf Instagram. Vor allem auf Samu freuen sich die Zuschauer sehr. "Oh, endlich ist Samu wieder dabei", oder "Juhu, Samu ist zurück", sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren.

In der vergangenen Staffel saßen Shirin David (29), Ronan Keating (47), Giovanni Zarrella (46) sowie Bill (34) und Tom Kaulitz (34) hinter den Buzzern. Bereits im April gab Giovanni jedoch auf Instagram bekannt, nicht mehr bei "The Voice" dabei zu sein. Grund dafür seien andere Arbeitsverpflichtungen. Auch Bill und Tom erklärten in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass sie sich in diesem Jahr anderen Projekten widmen möchten und deshalb nicht zu "The Voice" zurückkehren werden.

Gora, Andreas/Action Press Samu Haber, Musiker

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

