Christina Hänni hat schon eine Patentante für ihre Tochter

Christina (34) und Luca Hänni (29) plaudern ein süßes Detail aus! Die langjährige Let's Dance-Profitänzerin und der DSDS-Sieger von 2012 erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Vor wenigen Tagen enthüllten sie auch schon das Geschlecht des Babys und verrieten, dass sie sich auf ein Mädchen freuen dürfen. Das Paar hat sogar schon eine Patentante für die Kleine. In ihrem gemeinsamen Podcast "Don't Worry Be Hänni" erzählt Christina: "Die Patentante unserer Tochter ist tatsächlich die Frau von deinem besten Freund und ich darf sie mittlerweile zu meinen besten Freunden hier in der Schweiz zählen."

In Deutschland hatte Christina aufgrund ihrer Profikarriere nur wenig Zeit, Freundschaften zu pflegen. Seit ihrem Umzug zu ihrem Partner in die Schweiz ist das jedoch anders. Sie sei heute froh, sehr gute und loyale Freunde gefunden zu haben, auch in den Freunden ihres Mannes. Ende 2022 brach die 34-Jährige alle Zelte in ihrer alten Heimat Köln ab und zog zu Luca. Wenige Monate später kauften sie sich ein gemeinsames Haus.

Auch sonst ist das Ehepaar schon bestens auf seinen Nachwuchs vorbereitet. Das Kinderzimmer sei schon fertig eingerichtet und weder typisch männlich noch typisch weiblich gestaltet. "Das ist so schön träumerisch geworden", findet Luca. Seine Frau erklärte zuvor bereits, dass sie kein Fan von Geschlechterklischees sei: "Ich mag nicht, dass alle sagen: 'Oh, du bekommst eine Prinzessin!' Wir bekommen keine Prinzessin, wir bekommen eine Tochter und die Tochter darf sein und machen, was sie möchte."

