Nach Laura-Pleite: Wie steht's um Tobi Pietreks Liebesleben?

Nach ihrer Teilnahme an Ex on the Beach gaben Tobias Pietrek und seine Ex Laura ihrer Liebe eine zweite Chance – allerdings vergebens: Nach der Ausstrahlung der Staffel machten die beiden deutlich, dass aus ihnen kein Paar mehr wird. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben des Love Island-Stars. Promiflash hat daher beim Bild-Renntag nachgehakt: Gibt es jemand Neues in Tobias' Leben? "Ich bin Single und bin auch absolut bereit, wieder jemand Neues kennenzulernen, aber da ist aktuell niemand, den ich gerade kennenlerne. Also, ich bin offen für alles", erklärt der Muskelmann. Im "Dating-Fieber" sei er aktuell aber nicht.

Doch wie stellt sich der Realitystar seine Traumfrau vor? "Ich stehe halt grundsätzlich auf dunkelhaarige Frauen, aber ich hatte auch schon mal eine Freundin, die war blond. Also, daran soll es jetzt gar nicht liegen. Sie muss einfach sehr viel Humor mitbringen und ich finde es sehr, sehr wichtig, in einer Beziehung den Partner zu unterstützen – in allem, was er vorhat", betont Tobi gegenüber Promiflash. Auch ihm sei es als Partner wichtig, seiner Liebsten "in allem, was sie in ihrem Leben vorhat" beiseite zu stehen.

Kennen und lieben gelernt hatten sich Tobi und Laura bei "Love Island". Rund ein Jahr gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, bis Laura im August 2021 auf Social Media die Trennung bekanntgab. So ganz ohneeinander konnten die TV-Bekanntheiten dennoch nicht: Immer wieder bandelten sie miteinander an. Heute hat das Ex-Paar keinen Kontakt mehr, wie Tobi ebenfalls im Promiflash-Interview deutlich macht: "Nein, so gut wie kein Kontakt mehr – ist auch gut so. Mir geht es gut damit."

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Laura Mania im März 2022

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

