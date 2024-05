Ben Affleck sprach vor Trennungsgerüchten von "Kompromissen"

Seit einigen Tagen wird über eine mögliche Trennung von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) spekuliert. In der Dokumentation "The Greatest Love Story I Never Told" sprach der Schauspieler bereits über einige Probleme, die in ihrer Beziehung aufkamen. "Als Jen und ich uns trennten, war der Auslöser dafür das Ausmaß der Kontrolle über unser Privatleben. Ich hatte anfangs ein sehr ausgeprägtes Gespür für Grenzen, was die Presse betraf." Nach seiner ersten Trennung im Jahr 2021 ließ das Hollywood-Traumpaar seine Romanze wieder aufleben – die Uneinigkeit sei jedoch zunächst geblieben.

"Als wir wieder zusammenkamen, sagte ich: 'Hör mal, eines der Dinge, die ich nicht will, ist eine Beziehung in den sozialen Medien.'" Dann sei ihm aber klar geworden, dass es nicht fair sei, so etwas von der Sängerin zu verlangen: "Das ist so, als ob man einen Schiffskapitän heiratet und dann sagt: 'Ich mag das Wasser nicht." In dem Interview gibt Ben zu, dass er und seine Frau sehr unterschiedlich seien und Dinge auch anders handhaben: "Wir sind einfach zwei Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen, die versuchen, Kompromisse zu schließen."

Gerüchte um eine Liebeskrise machen bereits seit Monaten die Runde. Vor ein paar Tagen verschärften sich die Spekulationen jedoch, als ein Insider gegenüber InTouch behauptete, dass die Ehe der beiden Leinwandstars am Ende sei und sie sich scheiden lassen wollen. Außerdem erklärte die Quelle, dass Ben bereits ausgezogen sein soll. Diese Vermutung scheint sich möglicherweise bereits bestätigt zu haben: Auf Schnappschüssen, die einem anderen Magazin vorliegen, ist Ben in der Nachbarschaft von Brentwood, Los Angeles, zu sehen. Dort soll sich ein Anwesen des "Gone Baby Gone"-Stars befinden, welches er angeblich in den vergangenen Tagen immer wieder alleine betreten und verlassen hat. Zudem soll er dort auch die Nächte verbringen.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

