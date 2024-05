Kurz nach Geburt: Samira Yavuz zeigt ihren After-Baby-Body

Samira Yavuz (30) hat auch die zweite Schwangerschaft erfolgreich gemeistert. Nach der Geburt ihrer Tochter Nova Skye Sya im Mai 2022 brachte sie Anfang des Monats die kleine Valea Yaël Roya zur Welt. Die Influencerin erklärt auf Instagram, sie habe viele Nachrichten zu ihrem veränderten Bauchnabel bekommen. "Ja, der hat ordentlich gelitten und mir ist bewusst, dass er nie wieder so aussehen wird wie vor den Schwangerschaften", stimmt sie zu. Doch das scheint sie nicht zu stören: Selbstbewusst präsentiert die Zweifach-Mama in einem Clip ihren schlanken After-Baby-Body nur zehn Tage nach der Entbindung. In ihrem Spiegelbild findet das Ex-Bachelor-Girl auch Grund zur Freude: "Dafür habe ich kaum Streifen. Auch mein Tattoo ist heil geblieben."

Dass sich an ihrem Körper noch einiges ändern wird in den kommenden Wochen und Monaten, ist der Frau von Serkan Yavuz (31) sehr bewusst. Tatsächlich könne sie sich vorstellen, später mal beim Beauty-Doc nachhelfen zu lassen, um wieder "die alte" Samira zu sein. Eine Bauchstraffung schließt sie nicht kategorisch aus, jedoch verspürt sie keinen Zeitdruck. "Jetzt gerade ist es so, wie es ist, und ich bin gespannt auf die Reise, die mein Körper nach der Schwangerschaft noch machen wird. Denn jede Schwangerschaft zeichnet den Körper", betont die stolze Mama.

Am 7. Mai war es endlich so weit und die kleine Tochter von Samira und Serkan erblickte das Licht der Welt. "Valea Yaël Roya – endlich bist du da, endlich sind wir komplett", schwärmte das Paar im Netz und fügte hinzu: "Wir werden nie vergessen, dass die Gewitternacht dich schon angekündigt hat." Dazu teilten sie ein niedliches erstes Foto des Nesthäkchens.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz zehn Tage nach der Geburt ihrer Tochter Valea

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

