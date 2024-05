Sänger Emilio Sakraya teilt erstes Foto von seinem Sohn!

Emilio Sakraya (27) ist stolzer Papa eines Sohnes. Der Sänger behielt die Info über seinen Nachwuchs lange Zeit für sich, bestätigte die Vaterschaft aber kürzlich. Jetzt teilt er endlich erste Fotos seines Kindes auf Instagram. Der Musiker stand für ein Konzert in Zürich auf der Bühne – begleitet hat ihn unter anderem sein Sohnemann. Auf einer niedlichen Aufnahme nimmt der "Ausmacht"-Interpret den Kleinen in den Arm, dabei lächelt der Musikstar glücklich. In der weiteren Bilderreihe gibt es am Ende sogar einen kurzen Videoclip von seinem Kind. Emilio schützt die Privatsphäre von seinem Sohn und zeigt sein Gesicht nicht, indem der Kleine eine Sturmhaube über dem Gesicht trägt.

Fans in den Kommentaren sind entzückt, dass sie das Vater-Sohn-Gespann endlich sehen. "Der Kleine ist so unfassbar süß", schreibt ein Follower. "Diese Liebe, die er ausstrahlt", hält ein weiterer fest. Emilio hat mit dem herzerwärmenden Einblick voll ins Schwarze getroffen. Seine Follower erkennen zudem die große Vaterliebe in den Momentaufnahmen. "Der Große [ist] stolz auf den Kleinen und umgekehrt", meint ein User.

Wie alt sein Sohn und wer die Mama des Kleinen ist, verrät der Sing meinen Song-Teilnehmer nicht. Er gab aber gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass er von ihr seit Jahren getrennt sei. Auch wenn sein Kind ihn mal nicht auf Tour begleitet, stehen die beiden in engem Kontakt zueinander. "Mein Sohn und ich telefonieren fast jeden Tag. Er hat ein Handy, das er ab und zu benutzen darf. Er kann schon lesen und schreiben – zumindest genug, um mit mir zu kommunizieren", sagte er in einem Gespräch mit t-online.

Emilio Sakraya, Sänger

Emilio Sakraya, Schauspieler

