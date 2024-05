Bob Sagets Geburtstag: John Stamos teilt rührenden Tribut!

Bob Saget (✝65) starb im Januar 2022 und wird seither schmerzlich vermisst. An seinem Geburtstag wird deswegen stets liebevoll an ihn erinnert. Beispielsweise meldet sich sein Full House-Kollege John Stamos (60) mit einem rührenden Post auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag, Bob. Dieses Bild wurde aufgenommen, als wir uns zu seiner Beerdigung versammelten", schreibt der Schauspieler zu einem Foto, auf dem er mit dem Cast der beliebten US-Serie posiert. Auch Bobs Serientöchter Ashley (37) und Mary-Kate Olsen (37) sind auf der Aufnahmen zu sehen.

An den Moment, als das Bild entstand, kann sich John offenbar noch ganz genau erinnern. "Obwohl Bob nicht physisch anwesend war, war sein Geist unverkennbar präsent und hüllte uns in Wärme und gemeinsame Erinnerungen, die uns zum Lachen und Weinen brachten", erklärt er zu dem Reunion-Schnappschuss weiter. Bob sei das Herz von "Full House" gewesen und die Zeit mit ihm sei ein Geschenk für seine Mitmenschen gewesen. "Bob, du bist bei uns in jedem Witz, den wir erzählen, und in jeder Umarmung, die wir geben. Ruhe in Frieden, lieber Freund. Deine Familie vermisst dich mehr als Worte sagen können", schreibt John abschließend in seinem emotionalen Statement.

Bobs schied am 9. Januar vor zwei Jahren nach einem Stand-up-Auftritt in Ponte Vedra Beach völlig überraschend aus dem Leben. Kurzzeitig vermutete die Polizei ein Fremdvergehen oder sogar Drogenmissbrauch, was sie aber schnell ausschließen konnten. Einige Monate nach dem Tod des Danny-Tanner-Darstellers wurde bekannt, dass er an den Folgen einer Kopfverletzung starb, die er als harmlos angesehen hatte.

Getty Images John Stamos und Bob Saget 2005

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

