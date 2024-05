Neu-Single Sharon Battiste weiß nicht, wo sie hinziehen soll

Sharon Battiste (32) muss nun viele Entscheidungen treffen! Vor wenigen Tagen machte die Ex-Bachelorette bekannt, dass sie und ihr Staffelgewinner Jan Hoffmann getrennt sind. Für ihn ließ die Beauty ihre Wahlheimat Köln hinter sich und zog nach Hannover. Nach dem Liebes-Aus muss sie eine neue Wohnung finden – doch in welche Stadt will sie ziehen? "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich nicht weiß, wo ich hingehöre", erklärt sie nun ehrlich in ihrer Instagram-Story. Es sei zwar eine Art Freiheit, die sie dadurch besitze, jedoch fühle sie sich damit auch nicht so wohl: "Ich bin gerade bereit, überall zu leben."

Vor Hannover lebte sie vier Jahre in Köln, ist aber in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Deshalb stehen nun beide Städte zur Auswahl. Zu einigen Besichtigungen wurde sie bereits eingeladen. Zuvor hatte sie ihre Follower bei der Wohnungssuche um Hilfe gebeten. Mit den zahlreichen Nachrichten scheint sie nicht gerechnet zu haben. Total gerührt und mit Tränen in den Augen bedankte sich Sharon bei ihrer Community: "Es sind Freudentränen, weil ich es unfassbar toll finde, was ich da gerade lese."

Ob sie auch wegen der Trennung so emotional reagiert? Denn dem Trennungsstatement auf Instagram zufolge scheint das Liebes-Aus noch zu schmerzen: "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen." Rund zwei Jahre waren Sharon und Jan ein Paar. Im Juli 2023 waren sie in ihr gemeinsames Haus eingezogen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ "Die Bachelorette"-Bekanntheiten Jan Hoffmann und Sharon Battiste

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Sharons Unsicherheit verstehen? Ja, total. Nach einer Trennung fühlt man sich oftmals verloren. Nein, man muss doch wissen, wo man leben will? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de