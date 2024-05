Nach schwerer Krankheit: Anitta macht jetzt ganz neue Musik

Hinter der brasilianischen Sängerin Anitta (31) liegen schwierige Jahre. Nach der Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums "Versions Of Me" erkrankte die Musikerin schwer. Sie litt unter Schmerzen am ganzen Körper und konnte sogar nicht mehr laufen. Heute geht es der Songwriterin wieder besser, doch die genaue Diagnose bleibt immer noch ein Rätsel. Im Interview mit Variety spricht sie nun offen über diese schwere Zeit in ihrem Leben. "Ich dachte, ich würde sterben", beginnt Anitta mit einem ehrlichen Geständnis. Dadurch hätte sich besonders ihre Einstellung zur Musik für immer verändert. "Ich wollte sicher sein, dass ich ein Werk hinterlasse, das mich und den Sound, den ich liebe, wirklich repräsentiert", macht die Künstlerin deutlich.

Vor ihrer Krankheit hätte sie oft zu viel auf die Verkaufszahlen oder die Meinung ihrer Kritiker geachtet. "Ich fühlte mich nicht glücklich", erinnert sich Anitta im Gespräch mit dem Magazin. Doch durch die Erkenntnis, dass ihr Leben jeden Moment vorbei sein könnte, hätten sich ihre Prioritäten geändert. Reflektiert erklärt sie: "Ich wollte etwas ausprobieren, bei dem ich mich wieder wie eine Künstlerin fühle." So sei ihr im April veröffentlichtes Album "Funk Generation" entstanden. Bei diesem Projekt habe sie nur auf sich selbst gehört. "Es war mir verdammt noch mal egal, wie das Album ankommen wird", stellt die 31-Jährige selbstbewusst klar.

Mit ihrem neuen Album gibt Anitta ihren Fans noch eine wertvolle Nachricht mit auf den Weg. "Funk ist Teil der Kultur der Bewohner der brasilianischen Favelas, aus denen ich stamme", erläuterte die Musikerin vor wenigen Tagen auf Instagram. Diese Musikrichtung sei lange Zeit als "wertlos" eingestuft worden. Stolz machte die Songwriterin deutlich: "Heute fühle ich mich erfüllt und bin sehr glücklich zu sehen, dass Funk eine Quelle der Inspiration in der brasilianischen und globalen Musikszene ist!"

Getty Images Anitta bei der Met Gala im Jahr 2022

Getty Images Anitta, Sängerin

