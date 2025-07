Fans feiern Betties Schampus-Aktion nach Villa-Rausschmiss

Bettie Ballhaus (47) sorgte nach ihrem Aus in der zweiten Folge von "Villa der Versuchung" für einen unvergesslichen Moment: Aus Rache schnappte sich das einstige Nacktmodel eine der Champagnerflaschen, verursachte damit einen Abzug von 5.000 Euro von der gemeinsamen Gewinnsumme und kippte einen Teil des Inhalts demonstrativ in den Pool. Einigen ihrer Mitstreiter gefiel diese Aktion gar nicht – den Fans hingegen umso mehr. "Die Schampus-Aktion war super. Hätte noch alle Zigaretten in den Pool geworfen", kommentiert etwa ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer schreibt: "Ich hätte mehr Sektflaschen hineingeschüttet – so viele ich tragen kann – und dann alles rein. Klasse Aktion!"

Die Meinung der Zuschauer scheint eindeutig zu sein: Sie stehen klar auf Betties Seite – und sind mindestens genauso enttäuscht darüber, dass sie von den übrigen Kandidaten herausgewählt wurde. "Habe mich extrem gefreut, sie mal wieder in einem Format zu sehen. Schade, dass sie schon raus ist", bringt ein User seine Enttäuschung zum Ausdruck. Gleichzeitig sind sich viele jedoch einig, dass Betties Exit womöglich das Beste für sie war. "Sie kann froh sein, dass sie da raus ist. Noch zwei Wochen – oder noch länger – mit manchen Leuten da, und sie wäre fürs Leben traumatisiert", kommentiert ein anderer Nutzer deutlich.

Die 47-Jährige war die erste Prominente, die das Luxus-Domizil verlassen musste – und das, obwohl sie die sparsamste Person im Haus war. Während Luigi Birofio (26), Brenda Brinkmann, Kevin Schäfer und Kate Merlan (38) Immunität genossen, fiel die Entscheidung letztlich zwischen Bettie, Ronald Schill (66) und Steven Graf Bernadotte von Wisborg. Mit vier Stimmen gleichauf war es schließlich Georgina Fleur (35), die den Exit besiegelte. Dabei schien Betties sparsamer Umgang mit den im Haus bereitgestellten Mitteln ebenso eine Rolle gespielt zu haben wie ihr offenbar niedriger "Entertainment"-Faktor. Doch Bettie ging nicht leise – im Gegenteil: Mit ihrer Schampus-Attacke setzte sie ein unübersehbares Ausrufezeichen. "Jetzt könnt ihr euer Entertainment haben!", wetterte sie.

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Joyn / Michael de Boer Bettie Ballhaus, "Villa der Versuchung"-Kandidatin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit