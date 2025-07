So begann die Romanze von Pete Davidson und seiner Elsie

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt haben allen Grund zur Freude: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Elsie verkündete die frohe Botschaft kürzlich auf Instagram und teilte sogar Fotos und Videos von einem Ultraschalltermin. Mit einem humorvollen Kommentar brachte sie die frohe Botschaft unter ihre Follower: "Ja, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten." Fans und Freunde zeigten sich begeistert von den Neuigkeiten und überschütteten die werdenden Eltern mit Glückwünschen.

Die Beziehung zwischen Pete und Elsie begann Anfang des Jahres und entwickelt sich seitdem schnell. Erstmals wurden die beiden im März gemeinsam gesehen, kurz darauf bestätigten sie ihre Beziehung offiziell. Seitdem zeigen sie sich immer öfter zusammen, etwa bei der Gala der Endometriosis Foundation of America im Mai, bei der Elsie offen über ihre persönliche Verbindung zur Initiative sprach. Pete, bekannt für seinen Humor und seine entspannte Art, scheint Elsie perfekt zu ergänzen. Gemeinsam genießen sie besondere Momente – von Basketballspielen bis zu romantischen Ausflügen.

Pete Davidson, der durch die Comedy-Szene große Bekanntheit erlangte, hat mit Elsie Hewitt eine Partnerin gefunden, die ihn sichtbar glücklich macht. Nach schweren Zeiten, darunter der Verlust seines Vaters bei den Anschlägen vom 11. September, baute er sich mit Stand-up-Comedy eine erfolgreiche Karriere auf. Die Schwangerschaft bringt nun neues Glück in sein Leben. Schon zuvor hatte er in Interviews offen über seinen Wunsch nach einer eigenen Familie gesprochen – jetzt wird dieser Traum Wirklichkeit. Auch Elsie, die in der Vergangenheit mit anderen Promis in Verbindung gebracht wurde, scheint in Pete ihren perfekten Gegenpart gefunden zu haben.

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Model und Schauspieler

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson auf dem Annual Blosson Ball 2025 in New York