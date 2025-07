Luke Littler fällt erneut durch seine Führerscheinprüfung

Luke Littler (18) ist ein echtes Talent in der Welt des Darts. Das Autofahren scheint dem Weltmeister allerdings nicht zu liegen, wie der Brite in einer Instagram-Story verriet. Darin plauderte er aus, dass er bereits zum vierten Mal durch seine theoretische Führerscheinprüfung gerasselt ist. Während er im Multiple-Choice-Teil solide 45 von 50 Punkten erreichte, scheiterte er im Bereich Gefahrenwahrnehmung mit nur 41 Punkten – drei Punkte weniger, als zum Bestehen nötig gewesen wären. Sein Scheitern kommentierte "The Nuke" mit einem Kotz-Emoji und den Worten: "Das vierte Mal… und es geht weiter."

Obwohl sich Luke mit der Theorie des Straßenverkehrs schwertut, ist er ein großer Fan von schnellen Autos. In der Vergangenheit betonte der Athlet, dass er sich am liebsten einen Mercedes zulegen würde, doch das scheint sich nun geändert zu haben. Auf Social Media zeigte er einen Zeitungsausschnitt, in dem dies das Thema war. "Ich habe mir schon ein Auto gekauft und es ist kein Mercedes", verriet der 18-Jährige dabei.

Luke sorgte im Januar 2025 für eine echte Sensation: Durch seinen Sieg bei den World Darts Championships wurde er mit 17 Jahren zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten. Zur Feier dieser Errungenschaft postete er damals ein lustiges Bild im Netz. Darauf kuschelte er mit der Trophäe in seinem Bett. "Ein Traum wird wahr. Ich bin ein Weltmeister!", freute er sich außerdem.

Getty Images Luke Littler, Darts-Weltmeister

Getty Images Luke Littler, Mai 2025

Instagram / lukethenukelittler Luke Littler im Januar 2025

