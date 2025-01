Anitta trotzt in BH und Shorts der Kälte in der Schweiz

Die brasilianische Sängerin Anitta (31) bringt den Schnee zum Schmelzen! Die "Mi Amor"-Interpretin genießt derzeit eine kleine Auszeit in der winterlichen Kulisse der Schweiz. Auf Instagram teilte sie am vergangenen Mittwoch einige Schnappschüsse ihrer Reise mit ihren Fans – und sorgte für Aufsehen. Auf mehreren Fotos posiert Anitta bei eisigen Temperaturen in knappen schwarzen Shorts und einem farblich passenden Oberteil auf einem schneebedeckten Stuhl. "Kein Filter. Nur pures Glück", kommentierte sie die Bilderreihe.

Anitta genießt offenbar nicht nur die Schweizer Kälte, sondern gönnt sich auch eine warme Auszeit. Ein weiteres Foto zeigt Anitta in einem Handtuch gemeinsam mit einer Freundin in einer Sauna. Doch die Sängerin war nicht nur leicht bekleidet unterwegs. In ihrem Beitrag zeigt sie sich auch in stylischen Schneeklamotten beim Erkunden der alpinen Landschaft. Mit dieser vielseitigen Fotoreihe verzauberte Anitta ihre Fans. "Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Mann, du bist umwerfend", schwärmte nicht nur ein Fan.

Anitta genießt ihre Reise offenbar in vollen Zügen. Das könnte daran liegen, dass hinter der 31-Jährigen nicht nur leichte Zeiten liegen. Nach der Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums "Versions Of Me" im April 2022 erkrankte die Musikerin schwer. Sie war aufgrund von Schmerzen am ganzen Körper sogar in ihrer Bewegung eingeschränkt. Obwohl es ihr inzwischen wieder besser geht, weiß sie bis heute nicht, was die starken Schmerzen verursachte. "Ich dachte, ich würde sterben", beschrieb sie die Zeit ihrer Erkrankung vor wenigen Monaten gegenüber Variety.

Anzeige Anzeige

Instagram / anitta Anitta im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anitta im Juni 2023

Anzeige Anzeige