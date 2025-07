Bestätigt: "The White Lotus" bekommt eine vierte Staffel

Große Neuigkeiten für Fans der Serie "The White Lotus": Eine vierte Staffel der beliebten HBO-Anthologie wurde offiziell bestätigt. Dies verkündete der Sender noch vor der Veröffentlichung von Staffel drei. Details zur Handlung oder Besetzung gibt es bislang nicht, auch der Drehbeginn liegt noch in weiter Ferne. Die Produktion soll laut Branchenberichten erst im Jahr 2026 starten, somit könnte die Ausstrahlung frühestens Ende 2026 oder Anfang 2027 erfolgen. Wo die nächste Reise in der Serie hingeht, bleibt ebenfalls ein spannendes Geheimnis.

Die bisherigen Staffeln von "The White Lotus" beeindruckten durch abwechslungsreiche Schauplätze und eine Mischung aus Drama und schwarzem Humor. Während die erste Staffel in einem luxuriösen Resort auf Hawaii spielte, führte der Schauplatz der zweiten Staffel nach Italien. Für die vierte Staffel gibt es vielfältige Spekulationen. Von einem Abenteuer in Australien bis zu einer europäischen Kulisse ist vieles denkbar. Interessant ist auch der Hinweis, dass die persönliche Erfahrung von Showrunner Mike White bei der Jubiläumsstaffel der Reality-Show "Survivor" einen Einfluss auf die Wahl des Settings haben könnte. Ein tropisches Inselparadies wäre daher nicht ausgeschlossen.

Mike, der kreative Kopf hinter "The White Lotus", bekam in der Vergangenheit viel Lob für seine Fähigkeit, unterschiedlichste Figuren mit Tiefe und Humor zu beleuchten. Vielleicht wird es auch Lisa Kudrow (61) sein, die in einer der kommenden Staffeln mitwirkt, obwohl sie in einem Interview mit Variety anmerkte, dass sie düstere Rollen eher meidet. Mike hatte bereits in anderen Projekten prominente Stars wie Jennifer Coolidge (63) in Szene gesetzt, die dank der Serie einen großen Karriereschub erhielt. Ob alte Bekannte zurückkehren oder ganz neue Gesichter die Geschichte bereichern, bleibt jedenfalls eine der spannendsten Fragen für die Fans.

Getty Images Schauspieler von "The White Lotus" in Los Angeles

Getty Images Mike White bei der Premieren Aftershowparty von "The White Lotus" Staffel vier in Bangkok

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

