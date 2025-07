Nach Beauty-OP: Lily Allen präsentiert ihre neue Oberweite

Lily Allen (40) sorgt dieser Tage nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit offenen Worten und neuen Bildern für Gesprächsstoff. Nachdem die Sängerin Ende letzten Jahres die Trennung von David Harbour (50) bekannt gegeben hatte, entschloss sie sich, ihr neues Kapitel mit einer körperlichen Veränderung einzuleiten: einer Brust-OP. Erst im Februar abgeschlossen, zeigt sie nun stolz die Ergebnisse auf ihrem Instagram-Profil. In einem neuen Foto präsentiert sich Lily in einem roten Spitzen-BH und kombiniert ihn elegant mit einer floralen Jacke. Ihre Caption "Sorry not sorry" spricht für sich – und unterstreicht ihre neu gewonnene Selbstsicherheit.

Nicht nur auf Social Media spricht Lily offen über den Eingriff, auch in ihrem Podcast "Miss Me?", den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Miquita Oliver (41) betreibt, gibt die Sängerin Einblicke. "Ich habe mir vor meinem 40. Geburtstag ein Geschenk gemacht", erzählte sie und scherzte über den Altersunterschied zwischen ihrem Gesicht und der neuen Oberweite. Lily erwähnte zudem, dass sie sich auf den Moment freut, in dem die Implantate vollständig in Position "fallen" – ein Prozess, den Fachleute "drop and fluff" nennen. Der Eingriff habe ihr Spaß gemacht, und sie entdeckt jetzt mit neuer Begeisterung schicke Dessous für ihren veränderten Körper.

Abseits der kosmetischen Veränderungen bleibt Lily der Musik treu und gibt überraschende Einblicke in ihre Inspirationsquellen. Besonders die Kultband Oasis steht hier im Fokus. In derselben Podcast-Episode verriet sie, dass ein Schlüsselmoment mit dem Song "Wonderwall" an ihrer Schule ihr den Mut gab, Gesangsstunden zu nehmen – und so ihren Weg zur Musik ebnete. Auch in ihrer Autobiografie offenbarte Lily ihre enge Verbindung zu Oasis, doch nicht nur musikalisch: Sie beschrieb eine frühere Affäre mit Liam Gallagher (52), die einst für Schlagzeilen sorgte. Die Verbindung zur Band bleibt ein wichtiger Teil ihrer Lebensgeschichte, und Lilys Mischung aus Offenheit und Humor macht sie weiterhin zu einer faszinierenden Persönlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen präsentiert auf Instagram ihre neue Oberweite

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher, Musiker