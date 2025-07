Roy Blacks Sohn Torsten startet neues Leben in Kolumbien

Torsten Höllerich, der Sohn des Schlagerstars Roy Black (✝48), und seine Ex-Partnerin Maria Fernanda sind nach einer schweren Zeit wieder ein Paar. Vor zwei Jahren, im August 2023, mussten die beiden den Verlust ihres zweiten Kindes im vierten Schwangerschaftsmonat verkraften. Dieser tragische Schicksalsschlag hatte das Paar auseinandergebracht und sie in tiefe Trauer gestürzt. Doch nun wagen die beiden einen Neuanfang in Santa Marta, Kolumbien, wo sie mit ihrem fünfjährigen Sohn Dominique in einer Zweizimmerwohnung leben. "Dominique hat uns wieder nähergebracht", erklärte Torsten gegenüber Bild. Sie hätten sich an die schönen Momente erinnert und dadurch zueinander zurückgefunden.

Das Wiederaufleben ihrer Beziehung bedeutet für Torsten mehr als nur die zweite Chance auf Liebe. Geprägt von seinen eigenen Erlebnissen als Scheidungskind – seine Eltern, Roy Black und Silke Vagts, trennten sich 1985 – ist es ihm wichtig, seinem Sohn ein intaktes Familienleben zu bieten. Der Verlust seiner Mutter und der frühe Tod seines Vaters im Jahr 1991, als Torsten gerade einmal 14 Jahre alt war, haben tiefe Spuren hinterlassen. "Ich habe das nie ganz verarbeitet", gab er offen zu. Nun konzentrieren sich Torsten und Maria darauf, Dominique ein stabiles Zuhause zu schaffen.

Vor wenigen Tagen sprach Torsten bereits erstmals offen über das Erbe seines berühmten Vaters. In einem Interview mit Bild erklärte er, dass er nach dem Tod des Künstlers im Jahr 1991 rund 400.000 Mark erhielt. Gerüchte über ein Millionenerbe wies er damit deutlich zurück. Insgesamt sei das Vermögen zu gleichen Teilen auf ihn, seine Halbschwester Nathalie und Roy Blacks Bruder Walter aufgeteilt worden. Die kolumbianische Küstenstadt Santa Marta sei inzwischen weit entfernt vom einstigen Glanz, den Torsten mit seinem Vater erlebte – heute habe er Mühe, überhaupt die Miete für seine kleine Wohnung zu bezahlen.

Roy Black, Musiker

Roy Black, Schlagersänger

Roy Black in "Ein Schloss am Wörthersee", Österreich 1990

