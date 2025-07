Markenzeichen: Das steckt hinter Riccardo Simonettis Haaren

Riccardo Simonetti (32) sprach kürzlich über seine ikonischen langen Haare, die für ihn mehr als nur ein Styling sind. "Meine Haare gehören einfach zu mir. Klar denke ich manchmal: Wie schön wäre es, nicht jedes Mal zwei Stunden in der Maske zu brauchen. Aber dann sehe ich das Ergebnis und denke mir, es ist meine Pflicht, meine Haare so zu tragen. Das bin ich der Menschheit schuldig", betont der Social-Media-Star im Gespräch mit Gala.

Damit seine Haare immer top gestylt sind, verwendet Riccardo einige Produkte: "Ich habe so viele Produkte in meinen Haaren, wenn ich vor der Kamera stehe – das muss alles ausgebürstet werden, bevor ich ins Bett gehe. Das ist mir fast noch wichtiger als das Abschminken." Obwohl er manchmal daran denkt, sich von seiner langen Mähne zu trennen, bleibt er seiner markanten Frisur treu. Sein Stil, der von Prominenten wie Lady Gaga (39), Elton John (78) und 80er-Rockstars wie Axl Rose (63) und Kurt Cobain (✝27) inspiriert ist, zieht sich auch in seine Partnerschaft: Mit seinem Ehemann Steven, der ein Faible für Kunst hat, bespricht er regelmäßig Styling-Fragen.

Privat ist Riccardo glücklich wie nie. Er schwärmt von seinem Ehemann, den er liebevoll mit Tom Selleck (80) in "Magnum" verglich – seinem ersten Schwarm. Zum bevorstehenden ersten Hochzeitstag hat der 32-Jährige schon romantische Pläne: "Ich würde gerne an den Ort gehen, an dem wir uns das Jawort gegeben haben und den Tag noch einmal Revue passieren lassen." Auch ein erneutes weißes Outfit oder eine symbolische Wiederholung der Hochzeit schloss er nicht aus. Es scheint, als wolle Riccardo diesen besonderen Tag genauso stilvoll und emotional feiern, wie es zu seiner Persönlichkeit passt.

Getty Images Riccardo Simonetti, Mai 2025

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Instagram / riccardosimonetti Steven und Riccardo Simonetti im Januar 2025