Für den guten Zweck zauberten Stars und Sternchen wieder ausgefallene Looks aus dem Hut! Am vergangenen Donnerstagabend wurde im Rahmen der amfAR Gala in Los Angeles erneut die Spendentrommel für die AIDS-Forschung gerührt. Neben dem wohltätigen Zweck rückten die geladenen Promi-Gäste in ihren Abendgarderoben in den Vordergrund. Doch befinden sich unter den Fashion-Highlights auch ein paar Griffe in die Flop-Kiste?

Sängerin Anitta (28) und Fashiondesigner Jeremy Scott schritten zusammen über den roten Teppich – und zogen mit ihrem extravaganten Partnerlook die Kameralinsen auf sich. Ihr kunterbuntes Design wurde von einem Hasen mitten auf ihrem Outfit gekrönt. Ob dieser vielleicht etwas schräge Auftritt überboten werden kann? Bei Gigi Goode (23) muss man zumindest zweimal hinschauen. Die Dragqueen trug ein Kleid mit dem Aufdruck einer in Unterwäsche bekleideten Frau.

Oder gewinnt Karen Elson (42) am Ende des Abends den Preis für den skurrilsten Aufzug? Sein elegantes Kleid hatte das Topmodel mit einem ganz besonderen Kopfschmuck kombiniert. Das Design aus Mesh und Glitzersteinen umhüllte Karens Gesicht. Welcher der Stars hat in Sachen skurrile Outfitwahl den Vogel abgeschossen? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Anitta bei der amfAR Gala in Los Angeles 2021

Anzeige

Getty Images Gigi Goode bei der amfAR Gala in Los Angeles 2021

Anzeige

Getty Images Karen Elson bei der amfAR Gala in Los Angeles 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de