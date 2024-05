"Titanic"-Star Bernard Hill stirbt im Alter von 79 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Bernard Hill hat sich mit seinen Rollen in großen Filmen einen Namen in der Branche gemacht. In Titanic verkörperte der Brite die Rolle des Captain Edward Smith. Auch in Der Herr der Ringe übernahm er einen Part – dort schlüpfte er in die Rolle von König Théoden. Nun ist der Filmstar gestorben, wie unter anderem BBC News berichtet. Das soll seine Agentin Lou Coulson gegenüber dem Medium bestätigt haben. Demnach stirbt Bernard im Alter von 79 Jahren und hinterlässt neben seiner Ehefrau auch einen Sohn. Mehr Informationen zu seinem Tod gibt es bislang nicht.

Die Fans und Kollegen trauern um diesen gewaltigen Verlust – auf X häufen sich die zahlreichen Bekundungen. "Ein wirklich fantastischer Schauspieler. Es war mir eine Ehre, dass sich unsere Wege gekreuzt haben" oder auch "Mit großer Trauer nehme ich den Tod von Bernard Hill zur Kenntnis", heißt es auf der Plattform. Letztere Aussage stammt von der Musikerin Barbara Dickson.

Bernards Schauspielanfänge begonnen am Amateurtheater in Manchester, wo er auch geboren worden war. Es folgte 1973 seine allererste Rolle im Fernsehen mit dem Film "Hard Labour". Einen größeren Namen machte sich der Schauspieler dann mit den Shakespeare-Verfilmungen der BBC. Für seine Leistungen in Film und Fernsehen wurde Bernard mit einem Press Guild Awards ausgezeichnet und sogar bei den BAFTAs nominiert.

Getty Images Bernard Hill, Schauspieler

