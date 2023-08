Martin Freemans Ex Amanda hatte nach der Trennung zu kämpfen

Das Liebes-Aus machte ihr zu schaffen! Martin Freeman (51) und Amanda Abbington (49) waren 15 Jahren zusammen gewesen, bevor sie sich 2016 trennten. Zusammen haben die beiden zwei gemeinsame Kinder. Doch die Trennung war vor allem für die Schauspielerin alles andere als leicht – besonders danach: Amanda verrät jetzt, wie schlecht es ihr nach dem Ende der Beziehung wirklich ging!

Im Podcast "Full Disclosure" mit James O'Brien gibt die 49-Jährige ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben. Nach dem Liebes-Aus von dem Sherlock-Star machte ihr vor allem ihre psychische Gesundheit zu schaffen. "Es war die Trennung von Martin und dann die Erkenntnis, dass ich mich selbst in Ordnung bringen musste, weil ich ein bisschen durcheinander war. Ich habe mich gehasst", erklärt sie unverblümt. So habe sie auch mit Selbstmordgedanken zu kämpfen gehabt.

Mittlerweile ist Amanda aber wieder glücklich und in einer Beziehung mit Jonathan Goodwin (43). Seit Oktober 2021 ist das Paar sogar verlobt. Nur ein Jahr später kamen dann Gerüchte auf, dass die beiden sich bereits das Jawort gegeben haben soll. Offiziell bestätigt haben das bisher weder die Britin noch der 43-Jährige.

Getty Images Amanda Abbington, Mai 2019

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

Instagram / amanda_abbington74 Jonathan Goodwin und Amanda Abbington, Juni 2022

