Deutscher Film "Das Lehrerzimmer" ist für Oscar nominiert!

Dieser deutsche Film geht ebenfalls ins Rennen! Am Dienstag wurden endlich die Nominierungen für die diesjährige Oscar-Verleihung bekannt gegeben. Am 10. März ist es so weit. Neben den Spitzenkandidaten "Oppenheimer" und Barbie dürfen sich auch kleinere Produktionen über eine Nominierung freuen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) geht etwa für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" an den Start. Aber auch der Film "Das Lehrerzimmer" ist dabei!

Die deutsche Produktion ist für einen Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Bei dem Drama "Das Lehrerzimmer" übernahm Ilker Çatak die Regie und Leonie Benesch (32) spielte eine Hauptrolle. Mit im Rennen in dieser Kategorie sind allerdings unter anderem auch die Filme "Die Schneegesellschaft", "The Zone of Interest" und "Perfect Days".

Schon im vergangenen Jahr durfte sich ein deutscher Film über große Erfolge freuen. Der Kriegsfilm Im Westen nichts Neues räumte insgesamt vier Oscars ab. In den Kategorien "Bester internationaler Film", "Beste Filmmusik", "Bestes Szenenbild" und "Beste Kamera" siegte das Drama.

ZDF / Boris Laewen Leonie Benesch in "Das Lehrerzimmer"

Getty Images Leonie Benesch im Januar 2024

Getty Images Edward Berger, Albrecht Schuch, Felix Kammerer, Edin Hasanovic und Malte Grunert im September 2022

