Pause nötig: Anna Heiser macht einen Urlaub vom Mamasein

Anna Heiser (33) braucht etwas Abstand! Bei Bauer sucht Frau fand sie vor wenigen Jahren ihre Liebe in Landwirt Gerald und wanderte für ihn sogar nach Namibia aus. Auf ihrer idyllischen Farm ziehen sie derzeit ihre beiden Kinder auf und geben ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. Für Anna wurde das jedoch nun etwas zu viel, wie sie auf Instagram zugibt: "Ich musste mir eine Pause gönnen. Jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einem Monat – jetzt." Aus diesem Grund hat sich die TV-Bekanntheit für eine Nacht allein in ein Hotelzimmer zurückgezogen, um wieder etwas Kraft tanken zu können.

"Ich liebe meine Zwerge über alles und merke bei diesen Zeilen, dass ich die ganz dolle vermisse, aber ich habe beschlossen, mir die eine Nacht für meine psychische Gesundheit zu schenken", erklärt die Familienmama weiter. Sie habe gemerkt, dass ihr Geduldsfaden in den vergangenen Tagen sehr kurz geworden sei. Dabei appelliert Anna auch an ihre Follower, die in einer ähnlichen Situation stecken: "Ich wünsche allerdings jeder einzelnen Mutter unter euch, dass ihr euch auch eine Auszeit gönnen könnt, denn wenn es euch nicht gut geht, geht es den Kindern auch nicht gut."

Mit ihren beiden Rackern ist Anna aktuell voll und ganz zufrieden und wolle nicht noch ein drittes Kind. "Vom Gefühl her könnte ich noch ein drittes Kind haben, aber wir haben uns dagegen entschieden, denn ein weiteres Kind bedeutet auch noch mehr Verantwortung", gab die 33-Jährige vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story bekannt. Auch das Finanzielle spielt eine Rolle. Anna und Gerald wollen nicht riskieren, zu wenig Geld für eine gute Schulbildung zu haben.

Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihren beiden Kindern im Januar 2024

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald

