"Liebe macht blind"-Zack freut sich auf Nachwuchs mit Bliss!

Gehen die beiden bald schon den nächsten Schritt? Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi lernten sich in der vierten Staffel der Netflix-Datingshow Liebe macht Blind kennen. Ihre Lovestory war auch nicht besonders leicht: Der 31-Jährige entschied sich erst für eine andere Frau, Irina Solomonova, gab ihr aber nach kurzer Zeit wieder den Laufpass. Schlussendlich gaben sich Zack und Bliss das Jawort und scheinen in ihrer Ehe auch überglücklich zu sein – planen sie bald Familienzuwachs?

Nach der großen Reunion-Folge in der vergangenen Woche verrieten die zwei Turteltauben im Gespräch mit People, ob sie sich Kinder wünschen. "Nicht zu weit in der Zukunft, aber auch nicht super bald", meint Bliss. Ihrer Meinung nach würde Zack als Papa total aufgehen: "Er wird ein guter Vater sein." Auch der Rechtsanwalt blickt voller Vorfreude in die Zukunft mit seiner Liebsten: "Unsere Kinder werden die glücklichsten Kinder der Welt sein. Ich kann es kaum erwarten, mit ihr Kids zu haben."

Bei Zacks Ex-Verlobter lief es nach der Show nicht besonders gut – Irina bekam Hate für ihr Verhalten gegenüber anderen "Liebe macht blind"-Teilnehmern. Unter anderem hatte sie andere Kandidatinnen ausgelacht, sich respektlos verhalten und auch ihren Ex Zack als "Cartoon Figur" bezeichnet. Dafür entschuldigte sie sich bei ihren Mitstreitern und in einem TikTok-Video: "Es war in vielen dieser Situationen sehr unreif und naiv von mir."

Anzeige

Netflix Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi bei ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Die "Liebe Macht Blind"-Pärchen der vierten Staffel im April 2023

Anzeige

Netflix © 2023 Irina Solomonova, "Liebe macht blind"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de